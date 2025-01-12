Yapay zeka sektördeki dönüşümü hızlandıracak

Medya ve reklam yatırımları 2023’te yüzde 120 büyüyerek 148,6 milyar TL’yi aşmıştı. Medya yatırımlarında en büyük pay ise yüzde 72,6 ile dijital medyaya oldu. Dijital yatırımlar ise 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 137 büyüyerek toplam 86 milyar 500 milyon TL’lik bir hacme ulaştı. Oransal olarak en fazla büyüyen mecralar sırasıyla dijital, açık hava, radyo ve televizyon oldu. Bu yılın ilk yarısında ise Türkiye’de tahmini medya ve reklam yatırımları yüzde 145’lik bir büyüme ile 111 milyar 79 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakamın 93,25 milyar dolarını medya yatırımları temsil ederken 18,53 milyar dolarını reklam yatırımları oluşturdu.

Ekonomist Dergisi 22 Aralık-4 Ocak tarihli sayıdan

200 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK

2024 yılını sektör olarak oldukça güçlü bir büyüme ile kapatacaklarını söyleyen Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Özdemir, yıl sonunda toplam sektör hacminin 200 milyar TL’yi aşmasını beklediklerini belirtiyor. Bu büyümenin temel itici güçleri arasında yaratıcı çözümler, markaların tüketici deneyimine yaptıkları yatırımlar ve yeni platformların hızla adapte edilmesi yer alıyor. 2024’te büyümenin en çok farklı medya kanallarının entegre çalışmasıyla güçlenen hibrit iletişim modellerinden geldiğine dikkat çeken Özdemir, “Özellikle dijitalleşme bu süreçte büyük rol oynadı ancak geleneksel mecraların da kendini yenileyerek dönüşüme ayak uydurduğunu gördük. 2025 yılına baktığımızda sektörün yüzde 50’lik bir büyüme yakalayabileceğini öngörüyorum. Ancak bu büyüme yalnızca bütçelerle değil, sektörün kendini yenileme kabiliyetiyle de gerçekleşecek. 2025, sektörümüz için dönüşümün hızlandığı bir yıl olacak” diyor.

BURCU ÖZDEMİR / REKLAMCILAR DERNEĞİ

GÜÇLÜ FİKİRLER DÖNEMİ

2025 yılında yapay zekânın (AI) iş yapış süreçlerini dönüştürmeye ve hızlandırmaya devam edeceğini; fakat bu teknolojik açılımın ötesinde, asıl farkı yaratacak olan şeyin güçlü fikirler olacağını vurgulayan Özdemir, “Artık sadece teknoloji kullanarak yenilik yapmak değil, bu teknolojiyi anlamlı bir fikrin etrafına inşa etmek öncelikli hale gelecek. Markalar ve ajanslar için 2025’te ana rekabet avantajı, fikirden doğan ve fikir etrafında şekillenen yenilikçi platformlar yaratmak olacak. Bu platformlar, yalnızca teknoloji odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı deneyimlerin merkezi olacak. 2025’i teknolojinin değil, teknolojiyi anlamlı ve yaratıcı bir şekilde kullanan fikirlerin yılı olarak görüyorum” diye anlatıyor.

BURAK ERTAŞ / IAB

DİJİTALİN PAYI YÜZDE 70’İ GEÇTİ

2024, dijital reklamcılığın önemli dönüşümler geçirdiği bir yıl oldu. Yapay zekâ teknolojilerinin hızlı gelişimi, çerezsiz dünyaya geçiş hazırlıkları, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar ve yeni medya kanallarının yükselmesi sektörü şekillendirdi. Türkiye’de dijital medya yatırımları 2024’ün ilk yarısında yüzde 168,5 artarak 66 milyar 340 bin TL’ye ulaştı ve toplam medya yatırımlarının yüzde 71,2’sini oluşturdu. Bu büyüme, e-ticaretin artan hacmi ve performans odaklı reklam araçlarının etkisiyle paralel ilerledi. Deprem ve ekonomik zorlukların etkilerinin geride kalmasının, sektördeki büyümeyi olumlu yönde desteklediğini söyleyen İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, “İkinci yarıda bu etki ortadan kalksa da 2024 yılı sonunda Avrupa’da dijital medya yatırımlarında en hızlı büyüyen ülke olma konumumuzu sürdüreceğimizi öngörüyoruz” diyor.

Video, görüntülü reklamlar ve arama motoru reklamları, 2024 yatırımlarından en büyük payı alırken, dijital ses, Connected TV (CTV), oyun içi reklamcılık ve dijital açık hava gibi mecralar da dikkat çeken büyüme hızlarıyla öne çıktı. Sosyal medya ve influencer pazarlamasına yapılan yatırımlar da önemli bir pay aldı. Yapay zekâ, içerik üretimi, kişiselleştirme, hedefleme ve optimizasyon süreçlerinde sektöre önemli yenilikler getirdi. 2025’e yönelik beklentilerinin, dijital reklamcılığın derinleşen bir dönüşüm sürecine gireceği yönünde olduğunu belirten Ertaş, şunları anlatıyor: “Yapay zekâ, dijital pazarlamanın tüm süreçlerinde daha etkin kullanılacak. Markalar, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojilerle tüketicilere daha kişiselleştirilmiş reklam deneyimleri sunabilecek. Veri gizliliği ve şeffaflık konuları, sıkı düzenlemelerle ön plana çıkacak. Sosyal ticaretin yükselmesi, yapay zekâ etkileyicileri ve sürdürülebilirlik gibi trendler de 2025’in gündeminde olacak.”

DİDEM NAMVER / MMA

VERİ OLGUNLUĞUNU ARTIRMAK

2025’in reklam ve pazarlama sektöründe dijitalleşmenin ve teknolojik dönüşümün derinleşeceği bir yıl olması bekleniyor. Veri odaklı stratejilerin ve yapay zekâ uygulamalarının, pazarlamanın geleceğini şekillendirmede kilit rol oynayacağı öngörülüyor. 2025’te markaların veri olgunluğunu artırmaya yönelik çabalarının da hızlanacağı belirtiliyor. Veri olgunluğunun, doğru ve anlamlı verilerin toplanması, işlenmesi ve stratejik karar alma süreçlerine entegrasyonuyla mümkün olacağını söyleyen Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) Başkanı Didem Namver, şöyle devam ediyor: “Veri gizliliği ve tüketici güveni, şirketlerin rekabet avantajını belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. Özellikle, ‘Gizliliği Artıran Teknolojiler, PETs gibi veri gizliliği ile verinin stratejik kullanımını birleştiren çözümler sunarak ön plana çıkacak. Yapay zekâ destekli kişiselleştirme, müşteri deneyimini dönüştürmeye devam edecek. Aynı zamanda, sosyal medya platformlarının ticari araçlar olarak kullanımı, ‘sosyal ticaret’ alanını genişleterek doğrudan satış kanalı haline gelecek.”

YENİLİKÇİ, YARATICI KONSEPTLER

Yapay zekanın pazarlama ve reklam dünyasında yalnızca operasyonel süreçlerde değil, aynı zamanda yaratıcı süreçlerde de bir devrim yaratmaya devam edeceğini vurgulayan Namver, “2025’te markalar, yaratıcı üretimi hızlandırmak ve maliyet verimliliğini artırmak için yapay zeka araçlarına daha fazla yatırım yapacak. Ancak bu süreçte yapay zeka etiği ve şeffaflık, sektörün üzerinde durması gereken kritik konular arasında yer alacak” diyor.

Yapay zekanın reklamcılıkta yükselişinin, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda sektörü yeniden şekillendiren bir paradigma değişimi olduğunu söyleyen Dom Interactive Kurucusu Necati Turan ise “Yapay zeka gelecekte daha fazla otonomi kazanarak, yalnızca kampanyaları optimize etmekle kalmayıp tamamen yenilikçi yaratıcı konseptler oluşturabilecek. Reklamcılıkta yapay zeka, insanı ortadan kaldırmıyor; tam tersine, insan yaratıcılığını artırıyor”

YASİN KAPLAN / DİJİTAL PAZARLAMA OKULU KURUCUSU

“Türkiye, video reklamcılığında öne çıktı”

“Mobil cihaz kullanımının artması ve izleyici alışkanlıklarının değişmesiyle büyüyen dijital pazarlama sektöründe video reklamcılığı birinci sıraya yerleşmiş bulunuyor. Hikâye anlatımları ve etkileşimli içerikler ile artan video tüketimi, markaları da dikey ve kısa video formatında içerik üretimine yöneltmiş durumda. Sosyal medyada okuma alışkanlıklarının azalmasıyla kullanıcılar video içeriklerine yöneldi. Türkiye video reklamcılığı konusunda Avrupa’da öne çıkan pazarlardan biri haline geldi. Video reklamcılığı yüzde 180, ses reklamcılığı yüzde 215 ve arama motoru reklamcılığı yüzde 91 oranında büyüme gösteriyor. Türkiye bu alanda ciddi bir sıçrama yaşıyor. Dijital reklamların yüzde 81’i mobil cihazlarda tüketilirken, video reklamcılıkta bu oran yüzde 86’ya çıkıyor. Video içerikler, dijital reklamcılığın büyümesinde ve performans artışında ana itici güçlerden biri haline geldi. Sosyal medya platformlarının ardından internete bağlı televizyonların kullanımın artmasıyla video reklamlarının daha da ön plana çıktığını görüyoruz.”