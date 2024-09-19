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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yapay zekanın nimetlerinden yararlanan markalar kazanıyor

Ürünlerde yenilikçilik, uygun fiyat, kolay erişim, kalite ve sürdürülebilirlik gibi birçok özellik arayan tüketici, markaları gelişime zorluyor. Markaların yardımına ise yapay zeka uygulamaları koşuyor.

19 Eylül 2024 | 09:32
Yapay zekanın nimetlerinden yararlanan markalar kazanıyor

Bugünün dünyasında markalar, tüketiciler, medya ve diğer kültürel dinamikler; güzellik dünyasında yeni kodların oluşmasına öncülük ediyor. Tüketicilerin beklentilerini şekillendiren bu itici güçler arasında bilgiye kolay erişim, kişiselleştirilmiş bakım talepleri, sürdürülebilirlik, çevre bilinci, kapsayıcılık, çeşitlilik ve fiyat, kalite, performans dengesi gibi unsurlar öne çıkıyor.

Şirket olarak bu beklentileri yakından takip ederek, güzellik ve cilt bakımındaki trendleri ürün geliştirme süreçlerine inovatif bir şekilde yansıttıklarını söyleyen Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Güzellik & Sağlık Lideri Natali Kasap, “Cilt bakımında kolajenin popülerliği ile paralel olarak geliştirdiğimiz ürünlerimizin, cilt bakımındaki yenilikleri saç ve saç derisine taşıyan ürünlerimiz ve evde daha uygun maliyetlerle, profesyonel bakım deneyimi sunmayı hedefleyen keratin içerikli ürünlerimiz bu yaklaşımımızın somut örnekleri arasında yer alıyor” diye anlatıyor.

Gelecekte daha da güçlenmesini bekledikleri trendin ise Uzak Doğu ve Asya’da cilt bakımında halihazırda büyük bir popülariteye sahip olan ‘glutatyon’ trendi olduğuna da değinen Kasap, “Bu trendin gücüne inanıyor ve Türkiye’deki tüketicilerimizi bu trendi yansıtan yenilikçi ürünlerimiz ile buluşturuyoruz” diye ekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (19 Eylül)
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