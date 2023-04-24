Yaşanabilir dünya için markalardan ‘yeşil’ adımlar

Markalar, tüketicilerin çevresel sorunları çözmeye yönelik adım beklentilerine kayıtsız kalmıyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok marka, yürüttükleri KKS projeleriyle çevre duyarlılıklarını ortaya koyuyor.

Günümüzde tüketicilerin markalardan yalnızca pazarlama kampanyaları ve yeni ürünler değil, gerçek bir değişim de beklediklerini gösteren pek çok araştırma var.

Bu araştırmaların sonuçları tüketicilerin markalardan; çevresel, finansal ve toplumsal sorunların en azından bir kısmını çözmeye yönelik adımlar talep ettiğini de gösteriyor.

Özellikle de markaların alacakları önlemlerle çevreyi koruma konusunda etkili olacaklarını düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

Finanstan FMCG'ye, otomotivden tekstile kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren markalar da onların bu beklentilerine, yürüttükleri çevreye duyarlı KKS projeleriyle karşılık veriyorlar.

25 BİN TOHUM ATILDI

Kuruluşunun 25'inci yılını kutlayan Bambi de onlardan biri. Sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile iş birliğine imza atan marka, geçtiğimiz günlerde Muğla'da 25 bin karaçam ve kızılçam tohumunu toprakla buluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Muğla'da belirlediği sahalarda, ecording'in ecoDrone isimli insansız hava araçları ile ulaşılması zor alanlara atılan tohumlarla ağaçlandırmaya ve doğal ekosistemin geliştirilmesine destek verildi.

İş süreçlerinde doğaya saygılı davranma gayretinde olduklarını ve bu yönde neleri daha iyi yapabileceklerini araştırdıklarını belirten Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, "Atacağımız yeşil adımlarla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız. ecording ile önümüzdeki dönemlerde çalışmaya devam etmek gündemimizde" diyor.

YERLİ KAYNAK KULLANIMI

Bambi'nin bugün yurt içinde 689 mağazası var. Bu yılın sonunda sayının 800'e çıkarılması hedefleniyor. Yurt dışında ise 25 ülkede 232 satış noktası mevcut.

Özellikle Avrupa pazarı, daha geniş kitlelere ulaşılması için markanın hedef pazarlarının başında geliyor. Marka, mağazalaşmak kadar çevreci ürün geliştirmeye de önem veriyor.

Türkiye'deki mevcut kaynakları ve değerlerinin yeni ürünlerinin geliştirilmesinde kullandıklarını ifade eden Çetmen, bu bağlamda tüketicilere sürdürülebilir yatakları sunduklarını söylüyor.

Çetmen, "Bunlar arasında; Ünye sahillerimizde bulunan manyetik siyah kumdan ürettiğimiz Magnasand Therapy, ülkemizin milli madeni bordan ürettiğimiz Borjen ve Çankırı doğal kaya tuzu kullandığımız Biosalt yatağımızı sayabiliriz" diye ekliyor.

OKYANUS PLASTİKLERİNDEN

Bunun yanı sıra tropikal iklimlerde yetişen kapok bitkisinden ürettikleri kapok ve bambu ağacından geliştirdikleri yataklarının da sürdürülebilirliğe önem verdiklerinin göstergeleri olduğundan bahseden Çetmen, şöyle devam ediyor: "Okyanuslarda yer alan plastiklerin dönüştürülerek kullanıldığı SeaQual kumaş kullanımı ile Nirvana yataklarımız da çok önemli. Bu ürünü 2023 yılında daha da ön plana çıkaracağız."



MEDYA VE REKLAM YATIRIMLARI YÜZDE 90 ARTTI

Türkiye 2022 yılı Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre toplam yatırımlar yüzde 90 gibi rekor bir düzeyde artarak 63,89 milyar TL’ye ulaştı. Medya yatırımları 52 milyar 92 milyon TL’ye, reklam yatırımları ise 10 milyar 97 milyon TL’ye yükseldi. TV yatırımları bugüne kadar gerçekleşen en hızlı büyüme oranına ulaştı.

Basın yatırımları yeni reklamverenler ile pozitif yönde gelişti. Açıkhava 2022’yi yüzde 100 dolulukla geçirdi. Radyo yatırımları ikiye katlandı. Sinema seyirci sayısı 36,2 milyon kişiye ulaştı. Türkiye dijital reklam yatırımları payı yüzde 69 ile dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.