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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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“Yatırımı artırmak için stabilite bekliyoruz”

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, “Yatırımları artırma kararı için ülkemizde stabilitenin görülmesi lazım” diyor.

25 Nisan 2023
“Yatırımı artırmak için stabilite bekliyoruz”

Dünyaca ünlü moda markası H&M’nin Türkiye’yi büyüme potansiyeli en büyük pazarlardan biri olarak gördüğünü söyleyen H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, “Yatırımları artırma kararı için ülkemizde stabilitenin görülmesi lazım” diyor.

En yeni ve en son moda ürünleri, uygun fiyatlara tüketicilerle buluşturan ‘fast fashion’ akımı global moda endüstrisini etkisi altına almış durumda. 

Her ne kadar son yıllarda karşısına ‘slow movement’ akımı çıksa da hızlı moda sektördeki ağırlığını koruyor. İsveçli H&M, bu akımın öncü markalarından. 

Bugün H&M Türkiye Ülke Müdürü olan Müge Arpacıoğlu, 2010 yılında Türkiye pazarına giriş yapan markanın ilk yönetim kadrosuna muhasebe müdürü olarak katılan bir isim. 

Kısa süre sonra CFO görevine terfi eden ve yedi yıl bu görevi yürüttükten sonra 2018 yılında ülke müdürü pozisyonuna atanan Arpacıoğlu, Türkiye’de 3 milyar 980 milyon TL ciro ve 2 bin 100 çalışanı yönetiyor.

Globalin Türkiye’ye bakışının en başından beri ‘potansiyel pazar’ şeklinde olduğunu söyleyen Arpacıoğlu, “Hatta büyüme potansiyeli en büyük pazarlardan biri olarak görülüyoruz. 

Türkiye, H&M için önemli bir ülke. Türkiye’deki üretim ofisimiz Avrupa’nın çoğu ülkesinin tedarik zincirinden sorumlu” diyor. Müge Arpacıoğlu ile yeni dönem planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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