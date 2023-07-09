Yaz portföyü nasıl olmalı?

Piyasalarda seçim sonrası geçen sürede sabit bir seyir sağlanamazken; kur, altın, faiz ve borsada hareketlilik devam ediyor. Piyasaların ateşi düşmezken, yatırımcılar portföylerini nasıl oluşturması gerektiği konusunu merak ediyor.

Biz de bu süreçte aracı kurumlara eylül sonuna kadar yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğini sorduk. Yedi aracı kurumun portföy dağılım önerilerinde, açık ara hisse öne çıkıyor. Onu altın, TL mevduat ve dolar takip ediyor.

Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle piyasalarda beklenen stabilite sağlanamazken mayıs ayı sonundan itibaren başlayan sert yükseliş sürüyor.

Hızlı yükselen kur tarafında, dolar/TL haziran ayında yaklaşık yüzde 24, Euro/TL ise yüzde 28 artış kaydetti. Borsa 6.000’i, gram altın 1,600 TL’yi aştı. Yeni zirvelerin görüldüğü piyasalarda yaz döneminin de hareketli geçmesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken piyasalar yeni ekonomi yönetiminin nasıl bir politika izleyeceğine odaklanmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.