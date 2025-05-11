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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?

Piyasalar, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmelerle dalgalı seyrini koruyor. Birçok faktörün etkili olduğu piyasalar, yaz dönemine farklı beklentilerle giriş yapıyor.

11 Mayıs 2025 | 10:00
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?

Biz de dokuz aracı kuruma yaz dönemine doğru nasıl bir portföy oluşturulabileceğini ve piyasalarla ilgili beklentilerini sorduk. Buna göre, faizlerdeki yukarı yönlü hareketle birlikte TL mevduat önerileri hisse tavsiyelerini geçmiş bulunuyor. Hisse önerilerini, altın ve tahvil-bono takip ediyor.

GÖZDE YENİOVA SAYLAK gyeniova@ekonomist.com.tr
CEREN ORAL BALABAN coral@ekonomist.com.tr

Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki gelişmelerle dalgalı bir seyir izleyen piyasalar, yaz sezonuna birçok parametrenin etkili olacağı bir şekilde giriş yapıyor. İç piyasada faizdeki stabil gidişin yerini tekrar yukarı yöne çevirmesi ve bunun büyüme görünümü üzerinde zayıflama etkisi yaratacağı beklentisi, hala yüksek seyreden enflasyon ve siyasi riskler etkili oluyor. Dış piyasalarda ise global risk iştahında bir miktar toparlanma görülse de ABD’nin izlediği gümrük politikalarına dair belirsizlikler de dalgalanmanın sürmesinde etkili oluyor.

Öte yandan Ortadoğu’da yeniden artan gerilimin yanı sıra Hindistan ve Pakistan arasında sıcak çatışma haberleriyle de piyasalardaki jeopolitik riskler yeniden yükselişte. Yatırımcılar da bu süreçte nasıl hareket etmesi ve portföylerini ne şekilde oluşturması gerektiğini merak ediyor. Biz de dokuz aracı kuruma yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulabileceğini ve piyasalarla ilgili beklentilerini sorduk. Buna göre, faizlerdeki yukarı yönlü hareketle birlikte TL mevduat önerileri hisse tavsiyelerini geçmiş bulunuyor. Hisse önerilerini ise altın ve tahvil-bono takip ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
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GERİ
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