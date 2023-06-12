Yazılım holdingine dönüşecek

Türkiye'de ilk mobil yazılım şirketlerinden Tmob ve e-ticaret sitelerini kod yazmadan uygulama sahibi yapan Mowico'yu kuran Rudi Dökmecioğlu, girişimlerini bir yazılım holdingine dönüştürmeye hazırlanıyor. Girişimcinin hedefi 2025'e kadar Londra Teknoloji Borsası'na kote olmak.

Rudi Dökmecioğlu girişimciliğe üniversite yıllarında adım attı. Henüz üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin ilk sanal operatörünü kurdu.

'İzleyen-kazanıyor.com' isimli bir streaming sitesi kurarak bugün YouTube'un iş modeli olan video izleyerek reklamdan para kazanma modeline öncülük etti. 2009 yılında, henüz 28 yaşındayken Tmob'u kurdu. Tmob Türkiye'de ilk mobil yazılımı yapan şirketlerden biri.

En çok ön plana çıkan ürünlerden biri ise mobil finansal hizmetler platformu. 2014 yılında e-para, dijital cüzdan ve mobil finansal servisler platformu AR-GE'si yapmaya başladı.

Vodafone Türkiye ile başlayan mobil finansal servisler dijital cüzdan iş ortaklığı bundan sonra Turk-cell'le, ardından Türkiye'nin en büyük e-para şirketi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim ile devam etti. Tmob tarafından geliştirilen İstanbulkart Mobil'in aktif kullanıcı sayısı 9 milyona yaklaştı.

11 ülkeye teknoloji ihraç eden Tmob'un geliştirilmiş teknoloji ürünleri günde 250 milyonu aşkın aktif tekil kullanıcıya ulaşıyor. Dökmecioğlu, "2023 yılı için hedefimiz ciromuzun yüzde 60'ına yakın bir oranını teknoloji ihracatından kazanmak ve hatta elimizden geldiğince hedefi geçerek uluslararası pazarlarda şirketimizi büyütmek olacak" diyor.

İKİNCİ GİRİŞİMİNİ KURDU

Tmob'un 2022 yılı itibarıyla cirosu 200 milyon TL'nin üzerine ulaştı. 2023 yılı hedefi ise cironun yüzde

60'ına yakın bir oranını teknoloji ihracatından kazanmak. Diğer bir hedef ise ekibi büyüterek çalışan sayısını 700'ün üzerine çıkarmak.

Dökmecioğlu'nun girişimi bununla da sınırlı değil. E-ticaret sitelerini hiç kod yazmadan uygulama sahibi yapan bir 'no-code app' platformu olan Mowico'yu kuran Dökmecioğlu, 2022 yılının başında Lüksemburg merkezli bir yatırım şirketi olan Mangrove Capital Partners'tan 1,3 milyon Euro yatırım aldı. Mowico, Mangrove Partners'ın Türkiye'deki ilk yatırımları.

Diğer yatırımcılar arasında Wix, Letgo, Skype, K Healt, Walk Me yer alıyor. Bu yatırım ile Mowi-co'nun değerlemesi 12 milyon Euro barajını aştı.

GLOBALDE BÜYÜYOR

Mowico olarak ülke bağımsız bir şirket olduklarına dikkat çeken Dökmecioğlu, hedeflerini şöyle anlatıyor: "Ürünümüzü Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ülkelerinden kullanan müşterilerimiz var. Global olarak her pazarda müşteri sayımızı artırma hedefiyle ilerliyoruz. Tmob tarafında da ürünlerimizle büyüyen bir şirketiz.

Endüstriyel hedefimiz var. Özellikle Ubimecs ürünümüzle havacılık alanında 2023 ve 2024 yıllarında hızlı bir büyüme bekliyoruz. Ayrıca mobil finansal servis platformumuzla şu anda başta Avrupa olmak üzere yeni operatör ve fintech şirketleriyle büyüme hedefimiz de bulunuyor."

