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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Üretime 99 yıl önce yemeniyle başladı, 1,5 milyar TL ciroya ulaştı

Temelleri Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep’te atılan Efe Ayakkabı, yemeni üretimiyle başlayan yolculuğuna bugün üçüncü kuşağın yönetiminde ‘Hammer Jack’ markasıyla devam ediyor. İkinci yüzyıla girerken hedef büyüten şirket, 2023'ü 1,5 milyar TL ciroyla kapattı. 2024'te ise yüzde 35 büyüme hedefliyor.

11 Ocak 2024
Üretime 99 yıl önce yemeniyle başladı, 1,5 milyar TL ciroya ulaştı

Anadolu’dan çıkan pek çok gizli kahraman var. Temelleri Gaziantep’te, 1925’te Mehmet Ali Urgan tarafından atılan Efe Ayakkabı da onlardan biri. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, üçüncü kuşağın yönetiminde faaliyetlerini sürdüren şirket yeni yatırımlarla hedef büyütmüş duruma. 

Hem üretim hem ihracat, hem de mağazalaşma alanlarında 2025 yılına kadar iddialı adımlar atmayı planladıklarını söyleyen Efe Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Urgan, öncelikle 2024 yılında devreye alacakları 5 milyon Euro’luk bir makine yatırımı gerçekleştireceklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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