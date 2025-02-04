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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Yeni düzende ihracatçılar rotasını bulabilecek mi?

Türkiye ekonomisi için zor bir yılı geride bıraktık. Açıkçası en büyük ihracat pazarımız AB başta olmak üzere, dünyada da işler çok iyi gitmedi.

04 Şubat 2025 | 23:29
Yeni düzende ihracatçılar rotasını bulabilecek mi?

Ekonomilerde istenilen büyümeler henüz yakalanamadı. Ekonomide soğuma adımları ve yüksek faizin yanında döviz kuru karşısında değerli kalan TL de işletmelere çok yardımcı olmadı. Özellikle ihracat pazarlarında rekabet avantajını kaybetme eğiliminde olan sektörler, nakit akışlarında da yaşanan sorunlarla mücadele etti. İşte böyle bir şablonda 2025 yılına girdik.

Peki 2025 yılında neler olacak? Vergi sayfalarımızda okuyacaksınız, OECD’nin küresel asgari kurumlar vergisine destek veren 140 ülkenin yarısından fazlası, model kuralları 2024 yılında yürürlüğe koymuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’te göreve başlaması ile, ABD’nin söz konusu anlaşmadan çekildiği açıklandı. Bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını Vergide Gündem köşemizde okuyabilirsiniz.

Diğer yandan Türkiye’nin en büyük ihracat rakamlarına sahip sektörleri, kapak haberimize taşıdık. Sektörlerin liderleri temkinli ama en azından yılın ikinci yarısı için biraz daha iyimserler. Değerli TL nedeniyle rekabette zorlanıyorlar. Trump’ın başkanlığı ile daha çok gündemimize gelen yeni dünya düzeni ve ticaret savaşlarında Türkiye tedarik zincirinde güçlü konumunu koruyabilir. Ancak dev sektörlerin temsilcilerinin özellikle vurguladıkları konu, TCMB’nin enflasyondaki düşüşle birlikte faizleri aşağı çekme eğiliminin artarak devam etmesi beklentisi. Yine, kurun daha rekabet edilebilir seviyelere gelmesi isteniyor.

Değerli okurlar,
6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne giriyoruz. Deprem sonrasında Ekonomist Dergisi olarak bölgeye ayrıca önem verdik; bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Bu sayımızda deprem bölgesinde yapılanları, eksikleri ve yapılması gerekenleri, bölgenin kanaat önderleriyle görüşerek kaleme aldık. Şunu söyleyebilirim, en önemli konu barınma ve insan kaynağı olmaya devam ediyor. Yine ekonomik konjonktürdeki zorluklar, zarar gören üretim tesislerini yeniden ayağa kaldırmaya çalışan iş insanlarını ayrıca zorluyor. Bu nedenle uygun maliyetli finansmana ulaşım konusunda beklentilerinin olduğunu gördük.

Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, maalesef gündemimize yeni bir felaket haberi daha düştü. Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında yitip giden canlar, kalplerimizi yaraladı, gözümüzde yaş bırakmadı. Aradan geçen zamana bakıyoruz; gözaltılar, tutuklamalar… Peki bunun kamu sorumluluğu ne olacak? Herkes birbirini suçluyor, gündem başka konularla meşgul edilmeye çalışılıyor. Adeta ‘cambaza bak’ oyunu oynanıyor. Herkesin beklentisi devletin bu konuda acil olarak gereğini yapması, sorumluları adaletin önüne çıkarması olacak.

Yine bu sayımızda, halka arzları mercek altına aldık. Çok sayıda şirket halka arz sürecinde. Halka arzdan hisse alarak yatırım yapmak isteyenler, bu haberlerimizi dikkatlice okusun.

Sağlıkla kalın.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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