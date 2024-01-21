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Yeni halka arzlar planlıyoruz

Geçen yıl enerjide halka arz gerçekleştiren Ağaoğlu Şirketler Grubu, iki halka arza daha imza atmayı planlıyor.

21 Ocak 2024
Yeni halka arzlar planlıyoruz

Geçen yıl enerjide halka arz gerçekleştiren Ağaoğlu Şirketler Grubu, iki halka arza daha imza atmayı planlıyor. Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, gayrimenkul yatırım ortaklığı konusunda da bu yıl süreci tamamlamak istediklerini söylüyor.

Gayrimenkul, enerji, turizm, tarım ve teknoloji alanlarında portföy yönetim şirketi gibi yönetilen bir yapıya geçmek üzere adımlar atan Ağaoğlu Şirketler Grubu, yeni halka arzlar planlıyor.  Geçen yıl Tatlıpınar Enerji ile ilk halka arzını gerçekleştiren Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun CEO’su Burak Kutluğ, şimdilerde ise gayrimenkul yatırım ortaklığı konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve hedeflerinin önümüzdeki süreçte iki şirketi daha halka açmak olduğunu söylüyor.  Grubun bugün 3 milyar dolar varlık büyüklüğüne sahip olduğunu kaydeden Burak Kutluğ ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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