Yeni hedef küresel marka çıkarmak

Alışveriş merkezlerinin çoğalmasıyla atak yapan perakende sektörü, rotayı yurtdışına çevirdi. Büyüklüğü 5 trilyon lirayı aşan ve 2,5 milyon kişiye istihdam yaratan perakende sektörünün hedefi küresel markalar çıkarmak.

29 Ekim -11 Kasım 2023 tarihli sayıdan

Cumhuriyet sonrası sanayi ve ticareti büyütmek için hızla yapılan düzenlemeler, İzmir İktisat Kongresi ve sonrasındaki kararlar, Cumhuriyet dönemi ticari hayatının düzenlenmesi ve nispeten hızlanmasında önemli rol oynadı.

Sonraki yıllarda ticari hayatta önemli rol tutan ve bir kısmı günümüze kadar yaşayan markalar özellikle gıda ve tekstil alanında varlık göstermeye başladı. Türkiye'de geleneksel perakende faaliyetlerinin dünyada kabul edilen organize perakendeye dönüşümü 1980 ve 1990'lı yıllar sonrasında oldukça hızlandı.

Gıdadan hazır giyime, teknolojiden mobilyaya pek çok iş kolunu kapsayan perakende sektörü, özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda alışveriş merkezlerinin çoğalmasıyla bir atılım yaptı.

AVM'ler Türkiye perakende sektörünün önce yurtiçinde büyümesi, ardından dünyaya açılması ve küresel markalar çıkarmasında oldukça önemli bir rol oynadı. 2002'de Türkiye'de sadece 14 AVM varken bu sayı 2018 itibariyle 411 ve 2023'te de 450'yi aştı. Bu süreçte Türkiye'de yerli markaların sayısı hızla arttı.

İSTİHDAM YARATIYOR

Bugün TÜİK verilerine göre Türkiye'de perakende sektörünün toplam büyüklüğü 5 trilyon liranın üzerine çıkmış durumda. Sektörde çalışan 2,5 milyon kişinin 1 milyonun üzerinde bir kısmı doğrudan organize perakendede istihdam ediliyor. Perakende sektörü önemli bir istihdam kaynağı olmasının yanı sıra iş gücüne çeşitlilik de katıyor.

Gerek yarı zamanlı çalışan, gerekse kadın çalışan oranlarını seneden seneye arttıran perakende sektörü, bu yönüyle Cumhuriyet kazanımlarının en önemlilerinden biri olan kadının iş gücüne katılımı ve sosyal hayattaki etkinliğinin arttırılması konularında öncü bir rol oynuyor. Dünyadaki teknolojik değişimi de yakından takip eden, blockchainden yapay zekaya, metaverse'den çok kanallı çözümlere kadar teknolojiye yatırımlar yapan sektör, küresel rekabette öne çıkıyor.



HÜSEYİN ALTAS / TÜRKİYE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE PERAKENDECİLER FEDERASYONU (TAMPF) BAŞKANI

“DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

“Serbest ticaret, serbest ticaret kuraMarınm oluşturulması ve korunması, müteşebbisliğin desteklenmesi, ülkemizde köklü bir ticaret hukukunun bulunması gibi ticari hayatı ilgilendiren önemli noktaların tümü hiç şüphesiz ki Cumhuriyetin çok önemli kazanımları sayesinde gerçekleşmiştir.

Sektör olarak öncelikle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülke ekonomimizi daha da büyüterek dünyanın en önemli ekonomileri arasına sokmakta sektörümüzün üstüne düşen önemli rolü layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Türkiye'den çıkıp küreselleşmiş markalarımızın sayısını artırmak ve sektörümüzü dünyada daha da önemli söz sahibi hale getirmek önümüzdeki dönemler için uzun vadeli hedeflerimiz olacak.”