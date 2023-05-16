Yeni hükümetin işi kolay değil!

Değerli okurlar,

Türkiye, dergimizin bu sayısının bayilere çıktığı 14 Mayıs’ta tarihi bir genel seçime ve cumhurbaşkanlığı seçimine gitti. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından bir süre yaraların sarılması konusu gündemimizde yer aldı. Ardından vatandaşlardan, iş dünyasına, bürokrasiye kadar herkes 14 Mayıs tarihine odaklandı. Öncelikle sorulan temel soru şu; sandık ne diyecek? Cumhurbaşkanlığında ikinci tur olacak mı?



100 yılı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti 1946 yılından bu yana çok partili döneme girdi. O günden bugüne de askeri darbelerle sekteye uğrasa da sonrasında sandıktan çıkan sonuca saygı gösterildi. Bu seçimin de sükûnetle tamamlanacağından ve seçimi kazanan partinin hükümeti kuracağından hiçbir şüphem yok.



Sandıktan hangi parti çıkarsa çıksın, önümüzde çok ciddi sorunlar olduğu ise bir başka gerçek. İş dünyasının, sokaktaki vatandaşın herkesin beklentisi önce aciliyeti olan sorunlara odaklanılması, orta uzun vadeli planlamalarla da ülke ekonomisinde ciddi bir reform yapılması. Sadece ekonomide de değil, eğitimden, hukuk sistemine kadar her alanda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıla daha güçlü bir şekilde hazırlanılması. Türkiye için büyük risklerin olduğu doğru ama büyük fırsatlar da var.

Ülkenin sürdürülebilir büyümesi için siyasi istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi çok önemli. Bu ülke hepimizin ve ortak geleceğimizi yaratmak için farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, ötekileştirmeyerek birlikte hareket etmeliyiz. Bu coğrafya bunu yapabilecek bir enerjiye sahip. Tekrardan sandıktan çıkacak sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Değerli okurlar, 27-29 Nisan tarihlerinde Türkiye’nin en önemli ekonomi zirvesini UEZ 2023 Sapanca’yı gerçekleştirdik. Ana sponsorumuz Hayat Holding olmak üzere bize destek veren tüm sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere konuşmacı ve panelistlerimize, katılımcılarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kritik bir süreçten geçen ülke gündemine rağmen, ortak geleceğimizi tasarlama adına görüşlerin bildirildiği çok değerli bir zirveyi gerçekleştirdik.

24 Mayıs tarihinde de İstanbul’da ‘Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’ düzenleyeceğiz. Tüm gün sürecek zirvede iş dünyasının yeşil ekonomiye hazırlığını ve gelecek planlarını konuşacağız.



Herkese sağlıklı ve umut dolu günler diliyorum.