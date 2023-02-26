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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yeni markasında kadın tedarikçilerle çalışmayı seçti

Halı sektörüne 60'lı yıllarda üç rapierli kilim üretimi ile başlayan Gaziantepli Koza Halı, pek çok şirket ve sektör için zor geçen 2022 yılını yüzde 9'luk büyüme yakalayarak 739 milyon TL ciro ile kapattı.

26 Şubat 2023
Yeni markasında kadın tedarikçilerle çalışmayı seçti

Halı sektörüne 60'lı yıllarda üç rapierli kilim üretimi ile başlayan Gaziantepli Koza Halı, pek çok şirket ve sektör için zor geçen 2022 yılını yüzde 9'luk büyüme yakalayarak 739 milyon TL ciro ile kapattı. Şirketin bu yılki hedefi ise 1 milyar TL. Bu hedefe ulaşmalarında kuşkusuz şirket bünyesine 2022 yılının başında dahil olan 'Koza Home' markasının da katkısı olacak.

Halı sektöründe yüzde 75 ihracat, yüzde 25 iç pazar şekilde faaliyet gösteren şirket, tüketici taleplerini göz önünde bulundurarak Akdeniz ve İskandinav çizgilerinin harmanlandığı Koza Home mağazaları açmaya karar verdi. İlk home mağazası ise Gaziantep'te açıldı.

Kısa vadede 10, uzun vadede ise 50 mağaza açılması planlanıyor. Halıdan mobilyaya, ev tekstilinden dekorasyon ve aydınlatma ürünlerine kadar pek çok ürünün satışa sunduklarını belirten Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz, şöyle konuşuyor: "30 tedarikçi ile çalışıyoruz.

Çoğu da kadın. Türkiye'nin farklı illerindeki kadın tedarikçilerle çalışıyoruz. Onlara iş imkanı sunuyoruz. Kadınların el emeği ürünlerini mağazalarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz.

Bunlar arasında; rattan eşyalar, ev tekstili ürünleri, makrome avizeler, örgü puflar gibi birçok parça yer alıyor. Hatta Gaziantep mağazamızdaki dev rattan avize, birçok kadının el işçiliğiyle ortaya çıkmış bir ürün."

100 ADET FRANCHISE VERECEK

Koza Halı ürünlerinin yurtiçinde bin 100 noktada satıldığını ve 2023'te 'Koza Halı Gallery' konseptiyle yeni mağazalar açacaklarını da anlatan Cingisiz, "2024 yılı sonuna kadar 100 adet Koza Halı Gallery franchise'ı hedefliyoruz. Bu yatırımla pazar payımızı yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz" diyor.

İhracat tarafında ise son zamanlarda sürdürülebilir ürünlerde talep artışı olduğuna değinen Cingisiz, şunları ekliyor: "Bu kategoride pamuk geri dönüşümlü, pet şişe hammaddesinden yapılan ürünlerimiz var. Ciromuzun yüzde 1'ini AR-GE'ye ayırıyoruz. Pek çok üniversite ile de iş birliğimiz var.

Bu yıl hedef pazarlarımız Orta ve Güney Amerika ile Güney Afrika." Cingisiz, enerji maliyetlerini düşürmek için 2021'de yaptıkları 2,64 MW'lık çatı GES yatırımını 5 MW'ye çıkaracaklarını sözlerine ekliyor.
 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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