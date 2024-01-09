‘Yeni Nesil Medya’ etkisi 2024’te artacak

2023 sonunda toplam medya ve reklam yatırımlarının yaklaşık 125 milyar TL'yi bulacağı tahmin ediliyor. 2024'te ise yaklaşık yüzde 60'lık hacim artışı beklenen sektörde, yeni nesil medyanın yükselişine paralel olarak dijital pazarlamada büyümenin hızlanacağı öngörülüyor.



Türkiye 2022 yılı Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre toplam yatırımlar 2021'e göre yüzde 90 gibi rekor düzeyde bir artışla 63,89 milyar TL'ye ulaşmıştı. 2023'ün ilk altı ayında ise medya ve reklam yatırımları 45 milyar 290 milyon TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,25'lik bir büyüme yaşanan sektörde medya yatırımları 37 milyar 510 milyon TL olurken; yapım, baskı, reklamveren hizmet bedeli gibi reklam yatırımları ise 7 milyar 780 milyon TL'ye ulaştı.

"Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı" araştırması sonuçlarına göre ise reklam ve medya yatırımlarının ülke ekonomisine ortalama katkısının yüzde 6,34 olduğunu ortaya çıkarıyor.

Bir başka değişle son beş buçuk yılda yapılan her 1 TL'lik reklam ve medya yatırımı, milli gelirde ortalama 19,3 TL değer yaratıyor.

2023 sonunda sektörün toplam hacminin 125 milyar TL'yi bulması, 2024 yılında ise yaklaşık yüzde 60'lık bir büyüme yaşanması bekleniyor.

DİJİTAL YÜKSELİŞİNİ KORUYOR

Medya yatırımlarında en büyük payı yüzde 65,87 ile dijital medyanın aldığı gözleniyor. Dijital mecraların toplam medya yatırımları içinde yaklaşık 25 milyar TL'lik pay aldığını belirten İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 büyüme gerçekleştiğini, yaşanan bu büyümenin 2023 ikinci yarısında da devam ettiğini söylüyor.

2024 trendlerine bakıldığında pazarlama sektöründe uzun zamandır kullanılan yapay zekanın öne çıktığına değinen Ertaş, "Sektörümüzün dinamiklerini göz önünde tutarak yapay zekanın işlerimizi kolaylaştırma ve daha verimli hale getirme olanaklarından yararlanmak önemli.

Yapay zeka, özellikle dijital reklamcılığa, daha kişiselleştirilmiş reklamların oluşturulmasında, daha doğru reklam hedeflemesinin yapılmasında ve bunlara bağlı olarak reklam yatırımlarının optimize edilmesinde anlamlı faydalar sunuyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi İnternet Bağlantılı TV (CTV), Dijital Ses ve Oyun içi reklamcılık yine büyümeye devam edecek" diye anlatıyor.

GENÇLERE ERİŞİM TIKTOK'TAN

GOOINN'in 'Yeni Nesil Medya Raporu'; Twitch, Youtube, Instagram, Tiktok, Facebook, podcast, bağımsız blog ve web sitelerinin, şirketlerin rekabet şansını yükselten mecralar olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle TikTok, YouTube ve Instagram gibi mecralarda üretilen dikey video içerikler, çok kolay alıcı bulabiliyor ve çok sayıda kişiye erişebiliyor. Bu anlamda özgün içeriklerin, markalara stratejik fırsatlar sunduğunu dile getiren Kerdem Digital Kurucusu Kerim Demir, "Pazarlama şekil değiştirirken tüketicilerin marka tercihlerini de onlarla iletişim kuran şirketlerin samimiyeti ve gerçekçiliği belirliyor.

Markaların hedef kitlelerinin karşısına doğru içeriklerle çıkması da giderek daha fazla önem kazanıyor" diyor.

Markaların farklı yenilikçi dijital ürünlere yönelimindede artış söz konusu. Örneğin18-24 yaş grubunun yüzde 40'ının kullandığı TikTok özellikle genç kuşağı hedefleyen markalar için en etkili mecraların başında geliyor.

PODCASTING ÖNE ÇIKIYOR

Dijitalleşme ve teknolojinin pazarlamanın her noktasında vazgeçilmez bir etken olarak ele alınması gerektiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve BAU Markalama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan, "Ancak önümüzdeki yıllarda tüketicinin önüne teknolojinin soğuk, karmaşık ve güven vermeyen tarafını sunmadan, teknolojiyi kullanarak onların hayatını kolaylaştıran, daha fazla çözüm sunan, daha yüksek değer yaratan markalar öne çıkacak" diyor.

Video içeriklerinin pazarlama dünyası için hala önemli bir trend olduğunu da söyleyen Okan, "TikTok, Instagram Reels gibi kısa video platformları, markaların hedef kitlelerine ulaşmak için önemli araçken, Podcast 2024 yılında daha fazla markanın radarına girecek" diye ekliyor.

Rakamlar da 'podcasting'in markalar arasında bir pazarlama mecrası olarak gitgide popüler olmaya başladığını gösteriyor. Öyle ki 2021 yılında 15,62 milyar dolar olan küresel podcast pazarının 2022 yılında 20,32 milyar dolara ulaştığı, 2026 yılında ise 58,31 milyar doları bulacağı bekleniyor. Türkiye'de de podcasts'a olan ilgi, diğer dijital medya kanallarına göre bilinirliği daha düşük olmasına rağmen artıyor.



PUBUCIS GROUPE TÜRKİYE CEO SU İNANÇ DEDEBAŞ

"2024 bir evrim ve büyüme yılı olacak"

“Pazarlamanın 2024'teki odak noktası dijitalleşme yolunda devam edecek ve tüketicilerin kendi içinde bulundukları koşullarda, tercih ettikleri noktada/ kanalda markalarla buluşması her zamankinden daha da önemli olacak.

Tam da bu sebeple 2024'ün tüketicilerin yılı olacağını öngörmek mümkün. Tüketici yılının en büyük odak noktaları üç ana başlığa yoğunlaşıyor: perakende medya, kültür sermayesi ve Z kuşağının değişen beklentileri...

2023'te olduğu gibi, 2024'te de odak noktalarından biri gün geçtikçe gelişmeye devam eden ve markalar için etkili bir dijital reklamcılık modeline dönüşen perakende medya olacak. 2024'te markaların Z Kuşağı'nın ilgisini ve bağlılığını kazanması, onların tercihlerine ve görüşlerine uygun pazarlama stratejileri belirlemelerine bağlı olacak.

Yapay zekanın da bir 'taktik/strateji' olmaktan çıkıp, markaların sunduğu ürünlerin/hizmetlerin ve iletişimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini göreceğiz. Yapay zekadan CRM'e, marka sadakatinden perakende medyasının geliştirilmesine kadar, 2024'ün sürekli bir evrim ve büyüme yılı olacağı şüphesiz.”

