Yeni nesil sağlık yapıları geliştiriyor

İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüm, şirketleri yalnızca büyüklük değil uzmanlık üzerinden rekabet etmeye yöneltiyor. Özellikle sağlık ve eğitim yapıları, teknik altyapısı, yüksek mühendislik gereksinimi ve kullanıcı deneyimine odaklanan mimari anlayışıyla sektörün en stratejik alanlarından biri haline geliyor. Bu dönüşümün dikkat çeken oyuncularından biri de Vivin İnşaat.
Ekonomist’in 24 Mayıs - 6 Haziran 2026 tarihli sayısından
2013 yılından bu yana AVM, kongre merkezi, fabrika, toplu konut ve villa projeleri geliştiren şirket, son yıllarda rotasını sağlık ve eğitim yapıları üzerine çevirdi. Bugüne kadar aralarında İstinye Üniversitesi, İstinye Diş Hastanesi, Bahçeşehir LİV, Vadi Liv Hospital, Göztepe Medikal Park’ın da olduğu 31 projeyi tamamlayan Vivin İnşaat, önümüzdeki üç yılda toplam büyüklüğü 8 milyar TL’ye ulaşan 15’in üzerinde proje tamamlamayı hedefliyor.
İşlerin yarısı sağlıktan
Vivin İnşaat Kurucusu Sevcan Bora, önümüzdeki beş yılda Vivin İnşaat’ın toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 50’sini sağlık yapılarının oluşturacağını belirtiyor. Türkiye’de sağlık sektöründe özel hastane yatırımları, şehir hastaneleri sonrası dönemde daha butik, hasta odaklı ve akıllı binalar şeklinde geliştiğini belirten Bora, projelerinde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine öncelik verdiklerini vurguluyor.
Güneş panelleri, yağmur suyu depolama sistemleri ve yapay zekâ destekli otomasyon çözümleri yeni projelerin temel unsurları arasında yer alıyor. Sevcan Bora, “Artık yalnızca bina üretmek yeterli değil. Kullanıcı konforunu, enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği birlikte düşünmek gerekiyor” diyor.
Yüzde 100 büyüme hedefi
Önümüzdeki beş yılı kontrollü büyüme dönemi olarak planladıklarını söyleyen Bora, 2025-2030 arasında her yıl ortalama yüzde 100 büyüme hedeflediklerini ifade ediyor. Şirketin finansman modeli de bu stratejinin önemli ayaklarından biri. Vivin İnşaat projelerinin yaklaşık yüzde 70’ini öz sermaye ile finanse ediyor.
Şirket, bu yapıyla kur ve faiz hareketlerine karşı daha kontrollü bir büyüme modeli oluşturmayı hedefliyor. Bugün itibarıyla merkez ofis ve aktif şantiyeleriyle birlikte yaklaşık 500 kişilik doğrudan istihdam sağlayan şirket, bunun yanı sıra projelerin inşaat sürecinde taşeron, tedarikçi ve hizmet sağlayıcı ağıyla birlikte dolaylı olarak binden fazla kişiye iş imkânı oluşturuyor.
Sanatı hastanelere taşıyor
Görsel sanatlara ilgi duyan Bora, bu tutkusunu hastane binalarına da taşıyor. Tamamı bir sanatçının elinden çıkan orijinal yüzlerce sanat eserini satın alarak binalarında sergileyen Sevcan Bora, şunları söylüyor: “Sanata ve sanatçıya destek olurken, sanatın ve renklerin iyileştirme gücünden de faydalanıyoruz. Deneyimlerimizle sabit olarak hasta ve yakınlarının psikolojisinde sanatın iyileştirici gücünü kullanıyoruz. Ameliyathanelerimizin bekleme salonları dahil hastanelerin pek çok alanında orijinal sanat eserlerimizi sergiliyoruz. Aynı zamanda oluşturduğumuz galerilerde genç sanatçıların eserlerini sergilemelerine de imkân sağlıyoruz.”