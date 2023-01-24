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Yeni nesil sanayi siteleri kuruluyor

Teknolojideki gelişmelerle birlikte küçük sanayi siteleri yerini yeni nesil teknolojik yapılara bırakıyor.

24 Ocak 2023
Yeni nesil sanayi siteleri kuruluyor

Teknolojideki gelişmelerle birlikte küçük sanayi siteleri yerini yeni nesil teknolojik yapılara bırakıyor. Artaş İnşaat’tan Sinpaş’a, Halk GYO’dan Babacan Holding’e kadar yatırımcılar küçük sanayi sitesi yatırımına odaklandı. Trendin yaygınlaşması bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde küçük sanayi sitesi yatırımları son dönemin trendi haline geldi. Halk GYO’nun Dilovası Modern Sanayi Sitesi, Artaş İnşaat’ın Avcılar’daki Avrupa Ticaret Merkezi projesi, Hadımköy’deki Babacan Girişim Lojistik Sanayi Sitesi, Fuzul Grup İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi bu trendin son temsilcileri olmuş durumda. Sinpaş’ın başlattığı bu trendin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, her sektörde olduğu gibi sanayi alanında da modernleşme ve kurumsallaşma isteğinin küçük sanayi sitesi yatırım trendini beslediğini söylüyor.

Günümüz trendlerini sanayi siteleri ve bunların içinde yer alan özelikle KOBİ ölçeğindeki şirketlerin de talep ettiğine dikkat çeken Maya, “Bu değişim start up girişimlerin ortak paylaşımlı ofis alanlarında beraber çalışma ortamı gibi düşünülebilir” diyor. 

Bu yeni yatırımlar sayesinde hem tek başına çok daha maliyetli olacak çalışma alanı çok daha kurumsal ve her şeye kolay ulaşılabilir oluyor. 

Ayrıca aynı konumda bulunan diğer firmalarla bir etkileşim ve iletişim ağı içinde bulunulabiliyor, alması gereken destek hizmetleri de aynı kampüs içinde kolaylıkla alabiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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