Yeni nesil üretim için yatırım yarışı

İş hayatındaki gelişmelerle küçük sanayi siteleri yerini yeni nesil teknolojik yapılara bırakıyor. Akyapı’dan Artaş İnşaat’a kadar pek çok yatırımcı, küçük sanayi sitesi kurmak için kolları sıvadı. Bu trendin yeni yatırımcılarla daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Teknolojideki gelişmeler iş yapış süreçlerini kolaylaştırırken İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde küçük sanayi sitesi yatırımları son dönemin yeni yatırım trendi haline geldi.

Akyapı’nın TEM 34 markalı ticari projeleri, Halk GYO’nun Dilovası Modern Sanayi Sitesi, Artaş İnşaat’ın Avcılar’daki Avrupa Ticaret Merkezi projesi, Hadımköy’deki Babacan Girişim Lojistik Sanayi Sitesi, Fuzul Grup İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi bu trendin son temsilcileri oldu.

Ocak 2023 döneminde yaptığımız haberle, yeni nesil sanayi sitelerine olan ilginin artmaya başladığını kaleme almıştık. Aradan geçen altı ayda, sanayi üretimindeki bu trendin hızla yeni yatırımlara dönüştüğünü takip ettik. Sinpaş’ın başlattığı bu trendin önümüzdeki dönemde yeni yatırımcılarla daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Akyapı, Ticarethane markası ile önümüzdeki dönemde zincirleşme planları yapıyor. Akkuş Grup da bu alanda önümüzdeki dönemde yatırımlar yapma konusunda iştahlı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.