“Yeni ortaklıkla dünyada büyüyeceğiz”

New York’un en yüksek binalarından birini inşa etmek üzere önemli bir ortaklığa imza attıklarını belirten Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo, “Ortak olduğumuz projelerin büyüklüğü 10 milyar doları aştı.

ABD ve Avrupa’da büyüyeceğiz. Bizi hem zorlayan hem de motive edecek projeler peşindeyiz” diyor. Akaretler Sıraevler projesiyle önemli bir değeri yeniden dönüştüren ve ardından Galataport projesiyle adını duyuran Bilgili Holding, kısa bir süre önce ABD’de önemli bir ortaklığa gitti.

Bilgili’ye ait BLG Capital, İtalya merkezli Bizzi & Partners ile ortak oldu ve New York’taki 125 Greenwich Street’te yer alan gökdelen projesiyle pazara hızlı bir giriş yaptı.

Bilgili Holding’in CEO’luk koltuğunda Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin yeğeni Sinan Temo oturuyor. Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi ve henüz 33 yaşında olan Sinan Temo ile Bilgili Holding’in Akaretler’deki ofisinde bir araya geldik.

Grubun şu an ortak üstlendiği projelerin toplam büyüklüğünün 10 milyar doları bulduğunu söyleyen Sinan Temo, Amerika’da gerçekleşen iş birliği ile yurtdışında da önemli işlere imza atacaklarını söylüyor.

Sinan Temo ile grubun yeni dönemde planladığı yatırımları konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.