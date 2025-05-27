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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Yeni yerimizde, Altunizade’deyiz

Bu hafta yazıma bizden bir haberle başlıyorum. Biliyorsunuz, 2024 yılı içinde Ekonomist dergisinin de çatısı altında bulunduğu Doğan Burda’nın sermaye yapısı değişti.

26 Mayıs 2025 | 15:30
Yeni yerimizde, Altunizade’deyiz

Değerli okurlar,
Doğan Holding ve Almanya merkezli Burda Grubu, Doğan Burda’yı RePie Yatırım Holding ve Altun Capital şirketlerine satmıştı. Bu satışın ardından geçen hafta içinde şirketimizin adresinde de değişiklik oldu. 2012 yılından bu yana bulunduğumuz Mecidiyeköy’deki Trump Towers’dan ayrıldık. Artık yeni yerimiz Altunizade’de bulunun Modanisa Campus binası. Editör yazımı da yeni binamızda yazıyorum. Dergi grubu olarak yeni ve güçlü bir vizyonla hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Türk basınında hakkıyla elde ettiği saygınlığı ve köklü kültürünü koruyan dergimiz, dijital yayıncılık alanında da çok hızlı bir büyüme eğilimi içine girmiş durumda. Pandemi döneminde başladığımız yatırımlar ve iş süreçleri, yeni ortakların kattığı enerji ve vizyonla çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Zaten son aylarda dijital tarafta yaptığımız hamleler sizlerin de önüne sıklıkla gelmeye başlamıştır. Yeni dönemde çok daha güçlü ve yaygın içeriklerle, sadece yazılı olarak değil video içeriklerle de okurlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.

Değerli okurlar, bu sayımızda kapak haberimizi girişimcilik ekosistemine ayırdık. Editör arkadaşlarımız Ayşegül Sakarya Pehlivan ve Burcu Tuvay 68 şirketin franchise fırsatlarını araştırdı. 68 zincirin sunduğu 2 bin 600 iş fırsatını kapak haberimizde bulabilirsiniz. Bu işler arasında yaz dönemi fırsatlarının da olduğunu belirteyim.

Bu iş fırsatları araştırmasını okurken, Haber Müdürü Aram Ekin Duran arkadaşımın ‘Gösterge’ köşesindeki yazısına da dikkat çekmek istiyorum. Aram’ın dikkat çektiği konu okulda olmayan ama iş hayatına da kazandıramadığımız işsiz gençlerimiz. TÜİK verilerine göre; 15-34 yaş aralığındaki yaklaşık 7 milyon gencimiz maalesef boşta. Yeni işler yaratmamız, gençleri istihdam piyasasına sokmamız gerekiyor. Genç işsizlik büyük SOS veriyor.

Sağlıkla kalın.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bugün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
GERİ
İLERİ
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