Yeni yerimizde, Altunizade’deyiz

Değerli okurlar,

Doğan Holding ve Almanya merkezli Burda Grubu, Doğan Burda’yı RePie Yatırım Holding ve Altun Capital şirketlerine satmıştı. Bu satışın ardından geçen hafta içinde şirketimizin adresinde de değişiklik oldu. 2012 yılından bu yana bulunduğumuz Mecidiyeköy’deki Trump Towers’dan ayrıldık. Artık yeni yerimiz Altunizade’de bulunun Modanisa Campus binası. Editör yazımı da yeni binamızda yazıyorum. Dergi grubu olarak yeni ve güçlü bir vizyonla hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Türk basınında hakkıyla elde ettiği saygınlığı ve köklü kültürünü koruyan dergimiz, dijital yayıncılık alanında da çok hızlı bir büyüme eğilimi içine girmiş durumda. Pandemi döneminde başladığımız yatırımlar ve iş süreçleri, yeni ortakların kattığı enerji ve vizyonla çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Zaten son aylarda dijital tarafta yaptığımız hamleler sizlerin de önüne sıklıkla gelmeye başlamıştır. Yeni dönemde çok daha güçlü ve yaygın içeriklerle, sadece yazılı olarak değil video içeriklerle de okurlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.

Değerli okurlar, bu sayımızda kapak haberimizi girişimcilik ekosistemine ayırdık. Editör arkadaşlarımız Ayşegül Sakarya Pehlivan ve Burcu Tuvay 68 şirketin franchise fırsatlarını araştırdı. 68 zincirin sunduğu 2 bin 600 iş fırsatını kapak haberimizde bulabilirsiniz. Bu işler arasında yaz dönemi fırsatlarının da olduğunu belirteyim.

Bu iş fırsatları araştırmasını okurken, Haber Müdürü Aram Ekin Duran arkadaşımın ‘Gösterge’ köşesindeki yazısına da dikkat çekmek istiyorum. Aram’ın dikkat çektiği konu okulda olmayan ama iş hayatına da kazandıramadığımız işsiz gençlerimiz. TÜİK verilerine göre; 15-34 yaş aralığındaki yaklaşık 7 milyon gencimiz maalesef boşta. Yeni işler yaratmamız, gençleri istihdam piyasasına sokmamız gerekiyor. Genç işsizlik büyük SOS veriyor.

Sağlıkla kalın.