Yeni yüzyılın mottosu yeşil ve dijital dönüşüm

İthalatın dörtte birinin enerjiye gittiğini söyleyen TÜRKONFED YKB. Süleyman Sönmez, yeşil dönüşümün rekabet gücünün kullanılması gerektiğini belirtiyor. Sönmez, “Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yegâne fırsatımız” diyor.

Çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket yer alan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), üye tabanı ile toplam dış ticaretin yüzde 83’ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlıyor.

Türkiye ekonomisinin yapı taşı olan KOBİ’lerin dönüşümlere en hızlı şekilde adapte olması konusunda çalışmalar yürüten TÜRKONFED’in ajandasında bu kapsamda dijital ve yeşil dönüşüm olmak üzere iki önemli başlık yer alıyor.



Aylık ithalatın yaklaşık dörtte birinin enerji ithalatına gittiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeşil dönüşümün rekabet gücünü de kullanarak, teknoloji üreten ve yüksek teknoloji ihracatını artırmış bir ülke olabileceğimizi vurguluyor.

Sönmez, “Hazırlıklarına bir an önce başlamamız gereken ve çıktılarını orta vadede alacağımız iki önemli konu yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm.

Bu ikiz dönüşüm Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yegâne fırsatımız” diyor. Sönmez ile KOBİ’lerin Türkiye’nin ikinci yüzyıldaki geleceğini, yeşil ve dijital dönüşümü konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.