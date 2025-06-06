“Yenilenebilir enerji ve liman yatırımı yapacağız”

Geçen yılı 73 milyar TL ciro ile kapatan grubun bu yıl yenilenebilir enerjide hayata geçireceği yatırıma odaklandığını söyleyen İÇDAŞ İcra Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Ayrıca Yalova’da ise liman yatırımına başladık”

anlatıyor.

Türkiye, küresel çelik sektöründe yedinci sırada yer alırken, ihracatta ise 16 milyar doları aşan değerle güçlü oyunculardan biri. Enerji, çelik, liman ve gemi inşa alanındaki yatırımlarıyla sanayide dev kuruluş olan İÇDAŞ’ın sahibi olan Aslan ailesi ise bugün Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden biri konumunda. 2018 yılında yönetim kurulu başkanı Necati Aslan’ın vefatıyla yönetime başkan atamayan ailede, icra başkanlığını artık ikinci kuşak temsilciler devralmış durumda. Yılda bir dönüşümlü değişen İÇDAŞ İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Adnan Aslan, şirketin 2025 yatırım gündeminde enerjinin en büyük paya sahip olduğunu söylüyor.

Çelik sektöründe konjonktürel olarak kapasitenin yüzde 70’lerde olduğunu ve bu alanda kısa vadede yeni bir yatırıma gitmeyeceklerini belirten Aslan, bu yıl enerji ve liman yatırımlarına odaklandıklarını söylüyor. Yenilenebilir enerjide bu yıl 100 milyon dolar tutarında 190 megavatlık yeni yatırımları devreye alacaklarını söyleyen Aslan, bu alanda hedeflerinin 600 megavata ulaşmak olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda Çelik İhracatçı Birlikleri (ÇİB) başkanı olan Adnan Aslan sektörün bu yılı 18 milyar dolar ihracatla kapatmasını hedeflediklerini de sözlerine ekliyor. Adnan Aslan ile hem çelik sektörü hem de şirketin yeni dönemde büyüme stratejisini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.