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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yenilenen yüzüyle unicorn olmayı hedefliyor

Hopi, bir süre önce açıkladığı finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarının ardından bu kez de perakendede 'icat çıkarma' vizyonuyla yenilendi.

19 Ağustos 2023
Yenilenen yüzüyle unicorn olmayı hedefliyor

2015'te bir sadakat uygulaması olarak hayatımıza giren ve geçen sekiz yılda 15,8 milyon kullanıcıya ulaşan Hopi, bir süre önce açıkladığı finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarının ardından bu kez de perakendede 'icat çıkarma' vizyonuyla yenilendi. 

Hopi'yi sektörünün 'müşteri teknolojileri' şirketi olarak tanımlayan Hopi CEOsu Yalın Özcan, "Logomuz da yenilendi.

2015 yılından bu yana teknolojimizi ve altyapımızı sürekli geliştirdik. Yatırımlarımızın neredeyse tamamını dijitalleşme ve ileri teknolojiye yapıyoruz. Varmak istediğimiz yer ise belli; Hopi'yi Türkiye'nin 'unicorn'larından biri yapmak" diyor.

Yeni Hopi sadece uygulama ara yüzü ile değil, baştan aşağıya tüm fonksiyonları ile yenilenirken, artık tüm alışveriş deneyimi yolculuğunun akıllı alışveriş arkadaşı olarak konumlanacak. 

Hopi'nin bu yeni döneme dair iddialı hedefleri olduğunu da paylaşan Özcan, şu bilgileri veriyor: "2024'e 18 milyon Hopili ile girmeyi planlıyoruz. Aktif müşteri sayısında ise başlangıç hedefimiz 7 milyonun üzerinde. Tüm dünyanın resesyon ve enflasyon konuştuğu bir dönemde tüketicilerimize kazandıran formüller üzerinde çalışıyoruz. 

Üstelik kullanıcılara kartsız taksit limiti atayıp alışveriş kredisi kullandırıyoruz. Başta bankacılık sisteminde olmayan kesimleri hedeflerken, isteyen herkesin hizmete ulaşmasını sağlayacağız. 

Bu ortaklık, finansal hizmetlere ulaşımda fırsat eşitliği getirmesi adına da önemli bir adım oldu." Kurulduğu günden bu yana kullanıcılarının harcadığı paracık miktarı 1,2 milyar TL'yi bulan platform, harcadıkça kazandırmakla yetinmiyor; farklı uygulamaları ile de kazandırmayı sürdürüyor. 

Örneğin her bir kullanıcısını kendi dünyasının influencer'ı olmaya davet ediyor. Bu özelliği ile Hopi kullanıcıları influencer gibi paylaştıkça kazanıyor. 

B2C2B modeli olarak adlandırılan bu modelde, markalar da devasa pazarlama bütçelerine ihtiyaç duymadan doğru hedef kitleye ulaşacakları yeni bir mecraya kavuşuyor. Bu aynı zamanda inovatif pazarlama ve reklam teknolojileri alanında bir olarak gösteriliyor.

 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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