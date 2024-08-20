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Yerli fintech şirketleri gözünü global pazara dikti

Türkiye’de yerli fintech’ler 2024’ün ilk yarısında, 300 milyon dolarlık fonlama sağladı. Türkiye’den sonra globalde de dijital izlerini bırakmaya başlayan fintech girişimlerinin önümüzdeki dönemde küresel pazarlarda hızla büyümesi ve yatırım alması bekleniyor.

20 Ağustos 2024 | 16:13
Yerli fintech şirketleri gözünü global pazara dikti

Mobil ödemeler ve dijital bankacılıktaki kullanım oranı, dijital finansal çözümlere olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Bu anlamda finansal teknolojiler alanında çözümler sunan fintech şirketler, son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de ön plana çıkmaya başladı. Startups.Watch verisine göre Türkiye’de aktif 702 fintech mevcut.

Türkiye’de 2024 yılının ilk yarısında fintech’ler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla yaklaşık 300 milyon dolarlık fonlama sağladı. Bu dönemde ödeme sistemleri, dijital bankacılık, KOBİ finansmanı, kripto, blockchain, InsurTech ve bireysel finans yönetimi gibi farklı dikeylerden fintech’ler önemli oranda finansmana erişim sağlamış oldu.

Türkiye’den sonra globalde de dijital izlerini bırakmaya başlayan fintech girişimlerinin önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi ve yatırım alması bekleniyor. Haberimizde son iki yılda yatırım alan 21 girişimin büyüme planlarını ve hedeflerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
GERİ
İLERİ
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