Yerli fintech şirketleri gözünü global pazara dikti

Mobil ödemeler ve dijital bankacılıktaki kullanım oranı, dijital finansal çözümlere olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Bu anlamda finansal teknolojiler alanında çözümler sunan fintech şirketler, son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de ön plana çıkmaya başladı. Startups.Watch verisine göre Türkiye’de aktif 702 fintech mevcut.

Türkiye’de 2024 yılının ilk yarısında fintech’ler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla yaklaşık 300 milyon dolarlık fonlama sağladı. Bu dönemde ödeme sistemleri, dijital bankacılık, KOBİ finansmanı, kripto, blockchain, InsurTech ve bireysel finans yönetimi gibi farklı dikeylerden fintech’ler önemli oranda finansmana erişim sağlamış oldu.

Türkiye’den sonra globalde de dijital izlerini bırakmaya başlayan fintech girişimlerinin önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi ve yatırım alması bekleniyor. Haberimizde son iki yılda yatırım alan 21 girişimin büyüme planlarını ve hedeflerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.