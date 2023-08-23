Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı

Türkiye’de 13 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan kozmetik sektörü, yerli üreticiler ile hızla büyüyor.

Türkiye’de yaptıkları yatırımlarla kapasitelerini artıran yerli kozmetik girişimcileri, ihracat pazarlarını genişleterek globalde dünya markası olmayı hedefliyor.

Türkiye’de kozmetik sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği’nin (TÜKDER) rakamlarına göre; 2022 yılında Türkiye kozmetik sektörü 13 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Bu rakamın, 2023 yılında 15 milyar dolar olması bekleniyor. Bu büyüklüğün yaklaşık olarak yüzde 80’ini kişisel bakım ürünleri oluştururken, yüzde 20’si ise makyaj ürünleri, parfümler ve diğer kozmetik ürünlerinden oluşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.