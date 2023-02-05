Yerli lityum akü için 20 milyon dolar yatırım

Orbit Enerji; golf arabalarından teknelere kadar pek çok yerde kullanılan lityum akü işine hızlı girdi. 20 milyon dolar yatırımla ilk ürünlerini teslim eden Orbit Enerji, ithal edilen lityum aküleri İzmir'de üretirken, bir elektrikli araç da tasarlıyor.

22 Ocak - 04 Şubat 2023 tarihli sayıdan

Koşullardaki değişim, şirketlerin de kendilerini güncel gelişmeler ışığında dönüştürmelerine neden oluyor. Bu kimi zaman bazı iş alanlarından çıkmak, kimi zaman da bazı iş alanlarına giriş yapmak şeklinde gerçekleşiyor. Temelleri Şeref Tufanyazıcı tarafından 1999 yılında atılan İzmirli Deka Digital de bu dönüşüme ayak uyduranlardan.

Yıllarca Turkcell başta olmak üzere Türk Telekom, Vodafone gibi telekom şirketlerine altyapı, işletme ve bakım hizmeti veren şirket, 2014'te bünyesine yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Orbit Enerji'yi de katıyor.

Zamanla Orbit Enerji öne çıkıyor ve yüzde 90'lık iş dağılımıyla 'amiral gemi' konuma geliyor. Enerji tarafının büyümesinde, şirketin Genel Müdürü Vahit Kaya'nın payı büyük. 2003 yılında Deka Digital'in mühendislik kadrosuna giriş yapan Kaya, tam üç yıl sonra şirket ortağı oluyor.

CİRO HEDEFİ 40 MİLYON DOLAR

Son olarak Türkiye'nin ithalatçı konumda olduğu elektro kimyasal lityum enerji depolama sistemlerinin üretimine başladıklarını söyleyen Vahit Kaya, "Bu alana Bornova'da ilk etapta 20 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz.

Ancak 10 yıl içinde paketleme, kapasite artırımı, hücre üretimi ve ham maddenin yerlileştirilmesine yönelik yatırımlarla bu 300 milyon doları bulacak. 100 MW/ saat olan kapasitemiz de önce 300 MW/saate sonra da GW mertebesine ulaşacak.

200 kişiye istihdam sağlayan şirketimiz yeni yatırımlarıyla birlikte 150'ye yakın ilave istihdam yaratacak" diyor. Geçen yıl yaklaşık 25 milyon dolar ciroya ulaştıklarını ifade eden Kaya, "Bu yılki hedefimiz ise 40 milyon dolar. Ancak Almanya'da bir şirket ile yeni bir proje için anlaşma yapmak üzereyiz. Bunun netleşmesi halinde ciromuz üçe katlanabilir" diyor.

HUAWEI İÇİN ÜRETİM YAPACAK

2019 yılında Çin'e giden şirket yetkilileri, orada "Lityum pil üretimi nasıl yapılıyor" diye araştırınca lityum demir fosfat pillerinin gündemde olduğunu görüyorlar.

Pillerin hücrelerini hazır olarak aldıktan sonra içini açarak reçetesini çıkardıklarını belirten Kaya, "Ardından kendimiz üretmeye başladık. Deneme amaçlı eşe dosta verdik. Sonra bu pillerin yönetim kontrol sistemlerini geliştirdik ve onu yüzde 50 yerli yaptık.

Şu an sadece hücreyi yurtdışından alıyoruz, onu da iki yıl içinde yerli olarak üretmeye başlayacağız ve yerlilik oranı yüzde 95'e ulaşacak" diye anlatıyor. Geçen yıl Huawei ile de bir anlaşma imzaladıklarından bahseden Kaya, "Onların Türkiye'de akülerinin yerlileştirilmesi konusunda anlaştık. Huawei için üretim yapacağız" diyor.

“ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJEMİZ VAR”

“Enerji depolamanın önemi giderek artıyor. Biz de terzi usulü olarak 1 kwh’dan başlayarak çeşitli kapasitelerde ve çeşitli kullanım alanlarına göre ürünler geliştirebiliyoruz. Şimdiki projemiz araç tipi akülerin geliştirilmesi.

Golf arabası, forklift ve tekneler için akü yapıyoruz. Elektrikli otomobiller için de akü geliştirme çalışmalarına başladık. Ayrıca küçük boyutlarda bir elektrikli araç üretme projemiz de var. Bunun için çalışmalar yürütüyoruz.”

