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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yerli pet sektöründe ihracat atağı başladı

258 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu tahmin edilen global pet sektörü, Türkiye’de de 1,9 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Büyüyen sektörde yerli şirketlerin ihracat atağı başlamış durumda.

24 Ocak 2024
Yerli pet sektöründe ihracat atağı başladı

Özellikle mama ihracatında son 10 yılda 27 katlık artış söz konusu. Krizler bazı sektörlerin büyümesine neden oluyor. Evcil hayvan endüstrisi de onlardan biri. 

Covid-19 döneminde evcil hayvan ürün ve hizmetlerinin satışlarında yüzde 16,2’lik bir büyüme yaşandığı gözleniyor. Özellikle ABD’de evcil hayvan sahipliğinde salgın döneminde benzeri görülmemiş bir büyüme yaşandığı biliniyor. 

American Pet Products Association verilerine göre, hanelerin yüzde 70’i bir evcil hayvana sahip. Bugün 258 milyar dolar seviyesinde olan global evcil hayvan ürünleri pazarının 2030 yılında yaklaşık 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

Türkiye’de de son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren pazarın 1,9 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı belirtiliyor. 2023 sonu itibarıyla Türkiye’deki evcil hayvan varlığının yaklaşık 7 milyon, evcil hayvan sahibi hane sayısının ise 1,4 milyon olduğu tahmin ediliyor.

 Son beş yılda evcil hayvan sahipliği oranında yüzde 40’lık artış yaşanan Türkiye’de, buna bağlı olarak sektörel büyüme devam ediyor. Türkiye’de pazarın 2028 yılında 3,5 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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