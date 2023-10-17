Yerli podcast platformu ABD’de büyüyecek

Podcast platformu Poddy 20 farklı kategoride, 50 binin üzerinde podcast bölümü sunuyor. Platformun kurucusu Cüneyt Göktürk, asıl hedeflerinin ABD pazarı olduğunu söylüyor.

Türkiye'de ses medyasının penetrasyonu hızla büyüse de şu an hala çok düşük seviyelerde. Dinleyicinin dinlediği içerik ve üretici ile etkileşime geçememesi ve bağ kuramaması, üreticinin ürettiği içerikten gelir elde edip yeni içerikler için kendine sürdürülebilir bir ortam yaratamaması bu alanının büyümesi önündeki engeller olarak gösteriliyor. Podcast platformu Poddy, bağ kurma ve etkileşimi mevcut uygulaması ile çözüyor.

Poddy'nin kurucusu Cüneyt Göktürk, bir akşam dinlediği podcast içeriğinin yayıncısı ve içeriği ile doğrudan etkileşimde bulunamadı ve podcast'lerin diğer dijital içerikler gibi etkileşimli bir platformda olması gerektiğini düşündü. Bu deneyimi ile Poddy'nin temellerini attı.

Poddy'de hem üreticiler hem de dinleyiciler tarafından oluşturulabilecek, adı "podcaps" kolan kısa alıntılarla ilgili içeriklerin belirlenen 60 saniyelik kısmının paylaşılabilmesi ve alıntılanan podcast'e görünürlük kazandırılması imkanı sağlanıyor. Son güncelleme ile artık sadece podcaps değil kendi podcast'inizi kaydetmeniz de basit hale getirildi.

SESLİ DUYGU KATALOĞU

Üreticilerin kayıtlarında kullanabilecekleri otomatik ses efektlerinin yanı sıra içerik üreticilerine adı "Vomoji" olan yeni bir oyuncak da sunuyor. Vomoji aslında metin mesajlarında sıkça kullandığımız emojinin sesli hali, voice + emoji =Vomoji.

İçerisinde sosyal mecralarda ve internette sıklıkla duymaya alışık olduğumuz laflar, film ve dizi replikleri, ünlü sözler ve belli kalıpların yer aldığı sesli bir duygu kataloğu. Bunlar da sesli içeriğinizi daha zengin hale getirmenize yardımcı oluyor.

20 farklı kategoride, Türkiye'deki yaklaşık bin 400 podcast üreticisi tarafından üretilmiş 50 binin üzerinde

podcast bölümü sunduklarını söyleyen Göktürk, "Yıl sonuna kadar sektöre getirdiğimiz gelir modeli çözümü ve iletişim çalışmalarımızla bu rakamların katlanarak artacağını hep birlikte göreceğiz" diyor.

DÜNYADA İLK

Göktürk, podcast kaydetmenin, düzenlemenin, yayınlamanın, tıpkı bir sosyal medya gibi etkileşimin, raporlamanın, gelir elde etmenin ve daha birçok fonksiyonun bir arada olduğu uygulamayı hayata geçirdiklerini ve dünyada bunları yapabilen ilk ve tek platform konumunda olduklarını vurguluyor.

Yapay zeka entegrasyonu ile 42 farklı dile doğrudan Poddy üzerinden çevrilmesine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştıklarını söyleyen Göktürk, yurtdışına yönelik hedeflerini şöyle anlatıyor:

"Türkiye'de henüz çok küçük bir kitle tarafından tüketilen bir medya tipi olan podcastin esas hedef kitlesi Avrupa'da ve Amerika'da. Bizim de şirketimizi Londra ve Amerika'da kurmamızın temel nedeni de zaten bu. Türkiye bizim için ürün test ettiğimiz pilot bölge. Esas hedefimiz yılın son çeyreği itibarıyla podcast penetras-yonunun ve dinlenmesinin en yüksek olduğu ülke olan Amerika'ya giriş yaparak kullanıcı tabanımızı büyütmek."

