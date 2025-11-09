Yeşil dönüşüm zorunluluk

Kıymetli okurlar,
Ekonomist dergisi olarak son yıllarda odağımızdaki konulardan birini sürdürülebilirlik başlığı altında su ve gıda güvenliğine ayırıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda özel zirve yapıyoruz. Yine Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin (UEZ) panel başlıklarından birini bu konuya ayırıyoruz. Dergimizin içeriğinde kamunun, sivil toplum örgütlerinin, şirketlerin proje ve hedeflerine yer veriyoruz.
Yine her yıl bir sayımızda yeşil dönüşüm konusunu kapağımıza taşıyoruz. Şu an elinizde bulunan sayımızda da Türkiye gündeminde önemli bir yer tutan ‘Yeşil Ekonomi’ konusunu işlemiş bulunuyoruz.
Türkiye’nin önemli 15 sektörünün yol haritasını incelediğimiz araştırmamızı ilginize sunuyoruz. Değeri okurlar, editör yazımı bu sayıda Gaziantep’te bulunduğum bir etkinlik sırasında yazıyorum. QNB’nin Gaziantep’te gerçekleştirdiği Su ile Hayata Projesi’ni izliyorum. Su ve gıda güvenliği konusunun küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu projeyi gerçekleştiren başta QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan olmak üzere, tüm QNB ekibini kutluyorum. Burada gerçekleştirdiğimiz toplantıda Ömür Tan yeşil finansman konusunda, “Türk finans sektörü, sürdürülebilirlik projelerine özel önem veriyor, destekliyor. Kesin bir rakam ifade etmek güç ama sektör olarak yıllık 50-60 milyar dolar aralığında yeşil finansman işini kredilendirdiğimizi söyleyebilirim” diyor.
Türkiye gibi bir ekonomide bu rakam bence yeterli değil ama azımsanacak bir rakam da değil. Umarım bu rakam artarak devam eder. Kapak haberimizde yeşil finansmanla ilgili beklentileri de okuyabilirsiniz.
Bu sayıda dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer konu, asgari ücret haberimiz. Editörümüz Sibel Atik iş dünyasının, sendikaların ve akademisyenlerin görüşlerini alarak konuyu değerlendirdi. Aralık ayında asgari ücret komisyonu toplanacak. Şunu söyleyebilirim: İşveren de çalışan da haklı. Bu ekonomik zorluk ortamında yaşam maliyetleri çalışanı zorlarken, işveren artan maliyetler ve kur baskısı altında personel çıkarma eğilimi içinde. Özellikle de emek yoğun sektörlerde sorun çok büyük.
Son bir not: 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Saygıyla anıyoruz.
Sağlıkla kalın…