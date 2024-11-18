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“Yeşil dönüşümde hızlı davranan kazanacak”

Sürdürebilirlik ve yeşil dönüşümün küresel ekonomide hem riskleri hem de fırsatları beraberinde getirdiğini aktaran İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İklim değişikliği sebebiyle ülkelerin gündemine hızla giren bu iki konuda önce vaziyet alan ülkeler kapatılmaz bir arayla öne geçecek” diyor.

18 Kasım 2024 | 10:08
“Yeşil dönüşümde hızlı davranan kazanacak”

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasının yakın gelecekte global ekonomiyi şekillendirecek yeni rekabet alanlarındaki varlığına bağlı olduğunu aktaran İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2040 yılına kadar 29 trilyon dolar ile 48 trilyon dolar arasında gelir üretecek 18 endüstride şimdiden hazırlık yapıp atılım yapılması gerektiğini söylüyor. Bu rekabet alanlarının e-ticaret, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, bulut servisleri, yarı iletkenler gibi alanların geldiğini aktaran Avdagiç, 18 yeni rekabetçi arenanın küresel ekonomiyi şekillendireceğini ve bu alanların 2040 yılına kadar 2-6 trilyon dolar kâr yaratacağını söylüyor.

Dolayısıyla bu kategorilerde güçlü yer almak gerektiğini belirten Şekib Avdagiç, ikiz dönüşümü yapabilen ülke ve sektörlerin kapatılmaz ara ile global ekonomide öne geçeceğini aktarıyor. Avdagiç, sürdürülebilir kalkınma konusunda şunları aktardı:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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