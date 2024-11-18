“Yeşil dönüşümde hızlı davranan kazanacak”

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasının yakın gelecekte global ekonomiyi şekillendirecek yeni rekabet alanlarındaki varlığına bağlı olduğunu aktaran İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2040 yılına kadar 29 trilyon dolar ile 48 trilyon dolar arasında gelir üretecek 18 endüstride şimdiden hazırlık yapıp atılım yapılması gerektiğini söylüyor. Bu rekabet alanlarının e-ticaret, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, bulut servisleri, yarı iletkenler gibi alanların geldiğini aktaran Avdagiç, 18 yeni rekabetçi arenanın küresel ekonomiyi şekillendireceğini ve bu alanların 2040 yılına kadar 2-6 trilyon dolar kâr yaratacağını söylüyor.

Dolayısıyla bu kategorilerde güçlü yer almak gerektiğini belirten Şekib Avdagiç, ikiz dönüşümü yapabilen ülke ve sektörlerin kapatılmaz ara ile global ekonomide öne geçeceğini aktarıyor. Avdagiç, sürdürülebilir kalkınma konusunda şunları aktardı:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.