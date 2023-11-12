Yeşil ekonomi, memleket meselesi

Değerli okurlar,

Doğan Burda Dergi Grubu'nun ekonomi içerikli yayınları Ekonomist, Capital, Start-Up ve CEO Life dergileri olarak çıkardığımız yayınların yanında iş dünyasına yönelik etkinlikler ve zirvelerle de içerik üretmeye, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Bu haftaki dergimizde yaptığımız etkinlik ve zirvelere ve buradan çıkan sonuçlara yer verdik. Sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden paylaşımlarda bulunduk. Ekonomist+ You Tube kanalımızdan yayınladık. Bu etkinliklerin hazırlanmasında bize katkı sunan değerli sponsorlarımıza, moderatör ve panelistlerimize, etkinliğimize gelen değerli katılımcılara teşekkürü bir borç biliyorum.

Değerli okurlar, Ekonomist dergisi olarak Türkiye gündeminde önemli bir yer tutan, Yeşil Ekonomi konusunu özel sayı olarak işlediğimiz bir içerikle karşınızdayız. Yeşil dönüşüm, alternatif değil bir zorunluluk ve kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve bireyler olarak birlikte hareket etmemiz gereken aslında bir milli seferberlik konusu.

Dergimiz içinde yer alan haberlerimizde de ifade ettiğimiz üzere, yapılmış işler var ama yapılacak daha çok iş var. Paris İklim Anlaşması'ndan Yeşil Mutabakat'a kadar küresel ölçekte adeta bir 'yeşil' seferberlik yaşanıyor ve Türkiye olarak gelişmiş ülkelere göre biraz geriden başladık bu yarışa. Açığı kapatmamız için çok daha hızlı koşmamız gerekiyor.

Aram ve Ayşegül arkadaşlarımın kaleme aldığı kapak haberinde de görüleceği üzere Türkiye bu devrim niteliğindeki büyük dönüşümün bir parçası olmak için kolları sıvamış durumda. Enerjiden gıdaya, demir-çelikten kimyaya kadar dev sektörler, yeni dönemin stratejilerini oluşturmaya ve uygulamaya yönelik kısa-orta ve uzun vadeli stratejiler belirliyor.

Sibel arkadaşımın kaleme aldığı araştırmada da okuyacaksınız, bir süredir gözü kulağı Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nda (SKDM) olan Türkiye iş dünyasının dev holdingleri sürdürülebilir ve çevreci yatırımlarına hız verdi. SKDM'nin demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, çimento ve hidrojen sektörlerini kapsayan ilk aşaması, 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunuyor. Yeni mekanizmaya adapte olmak, Türkiye'den AB ülkelerine yoğun ihracat gerçekleştiren sektörlerin hem rekabetçilik hem de sürdürülebilir üretimleri için önemli.

Tabii tüm bu işler için finansman gerekiyor. Ceren arkadaşımızın araştırma haberinde finans sektörünün yeşil dönüşüm için hazırladığı kredi planlarını bulacaksınız. Burada İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ın 'Yeşil Dönüşüm Fonu kurulsun' çağrısını da önemsediğimi belirtmeliyim.

Sağlıkla kalın…

