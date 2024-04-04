Yeşil enerjiye 2 milyar dolar yatırım yapacak

Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığında yeniden yapılanan Rönesans Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Şirket, beş yılda 2 milyar dolar yatırımla 2 bin MW’lık yeşil enerji kurulu gücüne ulaşmayı planlıyor.

Dünya kömür, petrol ve gazla vedalaşmaya hazırlanıyor. Bu veda hem sürdürülebilir geleceğimiz için önemli hem de arzın karşılanabilmesi için enerji kaynaklarının acilen çeşitlendirilmesi açısından kritik.

2030 yılına kadar yenilenebilir ve yeşil enerjinin öne çıkması için tüm aksiyon planları ise neredeyse hazır. Öyle ki 2022 yılında yüzde 30 olan yenilenebilir enerjinin küresel elektrik üretimindeki payının 2030 yılında yüzde 49’a çıkması hedefleniyor.

Türkiye ise bu konudaki reformlara çoktan başladı bile. Bugün toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 42’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Türkiye’de, yenilenebilir enerjinin payının Ulusal Enerji Planı’na göre 2030’da yüzde 47’ye, 2035 de ise yüzde 55’e ulaşması bekleniyor. Bunun için yatırımlar da ardı ardına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 3 bin MW yeni kurulu güç devreye alınırken; bunun neredeyse tamamını yeşil enerji yatırımları oluşturdu. Öte yandan Türkiye’nin 2053 yılı ‘net sıfır’ emisyon hedefine ulaşması için de önümüzdeki 30 yıl boyunca yıllık 15 milyar dolar yatırıma ihtiyacı var.

Tam da bu noktada yatırımlar kadar öne çıkan bir diğer konu ise bu yatırımlar için gerekli olan çevreci finansmanlar… Rönesans Holding, işte bu konuda harekete geçen grupların başında geliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.