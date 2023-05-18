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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yeşil hidrojende 2050 hedefi 8 milyar dolar

Türkiye’nin 2050’ye kadar 3,4 milyon tonluk hidrojen üretebileceği ve bunun ekonomiye yıllık 6 ila 8 milyar dolar fayda sağlayacağı öngörülüyor.

18 Mayıs 2023
Yeşil hidrojende 2050 hedefi 8 milyar dolar

İklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına ‘yeşil hidrojen’ öne çıkıyor. Türkiye’nin 2050’ye kadar 3,4 milyon tonluk hidrojen üretebileceği ve bunun ekonomiye yıllık 6 ila 8 milyar dolar fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Yeşil hidrojen, son günlerde enerji dünyasında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Zira Paris İklim Anlaşması kapsamındaki karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji alternatiflerinden biri olarak görülüyor. 

Hükümet ve şirketlerin yeryüzündeki en bol doğal kaynaklardan biri olan hidrojene yönelik enerji altyapı yatırımları hızlanıyor. Danışmanlık şirketi Boston Consulting Group (BCG), mart ayında yayınladığı “Yeşil Hidrojen Ekonomisini İnşa Etmek” başlıklı raporunda hidrojenin en hızlı büyüyen yatırım fırsatlarından biri olduğuna vurgu yapıyor. 

Küresel sıcaklıkların 2 derece arttığı senaryoda talebin 350 milyon ton olması, 1,5 derece artış senaryosunda ise bu ihtiyacın yılda 530 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu talebin karşılanması için ise BCG tahminlerine göre 2025’ten 2050’ye kadar toplamda yaklaşık 6 ila 12 trilyon dolar yatırım gerektiği öngörülüyor. 

Raporda kimyasallar, havacılık, çelik üretimi, gemicilik ve uzun mesafe kara yolu taşımacılığı gibi sektörlerin emisyonlarının düşürülmesi için düşük karbonlu hidrojenin kritik bir rol oynayacağına vurgu yapılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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