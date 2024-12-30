Yılın ikinci yarısında hareket bekleniyor

Ülkemizde yüksek enflasyon nedeniyle artan inşaat maliyetleri konut fiyatlarını da yükseliyor. Yüksek faiz oranları konut kredisi kullanımını azaltırken altın, döviz ve borsadaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcı güvenli liman olarak gördüğü gayrimenkule yöneliyor. 2025’te enflasyon hedeflerine erişilmesi ve faizlerin indirilmesi halinde sektörün olumlu etkilenmesi bekleniyor.

SATIŞTA BEKLENTİ 1.4 MİLYON

Ülkemizde yıllık konut satışları son 10 yılda 1,2 ila 1,5 milyon bandında gerçekleşti. 2024’ün ikinci yarısında yaşanan hareketlilik erişilebilir fiyatlı konutlarda oldu. Yüzde 2,79 ve 2,89 aylık konut kredisi kampanyaları pazarı hareketlendirdi. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 2024’ün 1.4 milyonun çok az üzerinde konut satışıyla kapanacağını, her geçen yıl konuta ulaşımın zorlaşması nedeniyle 2025’te 1,3 milyon konut satılmasını beklediklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.