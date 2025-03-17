Yönetim katında kadınların ayak sesleri artıyor

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 11’incisi yayınladığı “Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu”, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin yönetim kurullarındaki toplumsal cinsiyet dengesini inceleyerek kurumsal yönetim anlamında yıllık bazda değerlendirmede bulundu. Buna göre; 2024 yılında BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranında düşük de olsa bir ilerleme kaydedildi.

Ekonomist’in 2 - 15 Mart 2025 tarihli sayısından

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay, Türkiye’de yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet çeşitliliğini artırma konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Özellikle BIST-100 şirketlerinde kadınların yönetim kurullarındaki temsili genel ortalamanın üzerinde seyrederek 2024’te yüzde 19,7’ye yükseldi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı ise yüzde 28,8’e ulaşarak büyük şirketlerde çeşitliliğe yönelik farkındalığın arttığını gösteriyor” diyor.

Ancak daha geniş çapta ele alındığında önemli engellerin devam ettiğine de dikkat çeken Bertay, şöyle devam ediyor: “BIST’e kote şirketlerin yüzde 34’ünde hâlâ kadın yönetim kurulu üyesi bulunmazken, kadınlar üst yönetimde, özellikle de CEO ve icracı yönetim pozisyonlarında ciddi şekilde yetersiz temsil ediliyor. Türk bankacılık sektörü bu paradoksun en net örneklerinden biri. Kadınlar iş gücünün yarısını oluşturmasına rağmen, yönetim kurulu koltuklarının yalnızca yüzde 12,7’sini ve üst düzey yönetici pozisyonlarının yüzde 19,3’ünü elinde bulunduruyor. Finans sektörünün kurumsal yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edebilecek dönüştürücü gücü göz önüne alındığında, bu durum sistematik değişimin gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor.”

KADIN YÖNETİCİ ORANI

Öte yandan bu genellemenin dışında kalan finans kuruluşları da var. 75’inci yılını kutlayan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) finans sektöründe kadın istihdamı ve yönetim kurulunda kadın oranıyla öne çıkan bankaların başında geliyor.

İştirakleri ile 800 kişiye istihdam sağladıklarını belirten TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Toplam çalışanlarımızın yüzde 51’i kadın. Yönetim kurulunda kadın oranımız yüzde 36. Kadın yönetici oranımız ise yüzde 52. Bu oranlar sektörümüzün çok üzerinde” diyor. Türkiye’nin çok yönlü kalkınması için ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel değerler üretmeye odaklandıklarını ifade eden Bilgiç, “2024 yılında 1,8 milyar dolar uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirerek iklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektörü ve kadın istihdamı, yeni teknoloji yatırımları gibi kapsayıcı ve stratejik kalkınma alanlarına desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürdük” diye anlatıyor.

KURULU GÜCE YÜZDE 15’LİK KATKI

Türkiye’nin önemli bir kas gücü olarak gördükleri için yenilenebilir enerji alanında da etkin olduklarını belirten Bilgiç, şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin 120 bin MW’larda olan toplam kurulu gücünün 60 bin MW’ını yenilenebilir enerji oluşturuyor. Bugüne kadar finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyoruz. Türkiye, 10 yılda yenilebilir enerjide 120 bin MW’a ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda da katkımız olacak.”

DÜNYANIN İLK YEŞİL FONUNU KURDU

2024’te Dünya Bankası ile 155 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalayarak, dünyada kredi ile finanse edilen ilk yeşil dönüşümü odağına alan girişim sermayesi yatırım fonu olan ‘Türkiye Yeşil Fonu’nu kurduklarını da belirten Bilgiç, “Bu fonla, firmalara sermaye artışı yöntemiyle azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diyor.

Çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar da yürüten TSKB, ‘11 İlde 11 Kütüphane’ projesi kapsamında iki yıl içinde dokuz kütüphane açtı. İKSV iş birliğiyle yürütülen ‘Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu’ kapsamında ise 107 genç müzisyene destek olan banka, TEV iş birliğinde yürütülen ‘Eğitimden Üretime Burs Fonu’ kapsamında 320 kız öğrenciye burs sağladı. 2025’te 75 öğrenciye daha destek olunacak ve farklı illerde ana sınıfları da açılacak.