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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Yüksek aidatlar siteleri zorluyor

Enflasyon nedeniyle konut aidatları el yakıyor. İstanbul’da Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy’deki site aidatları zirve yaparken, 100 m2’lik bir konutun aidatı ortalama 5 bin 750 TL’lere dayandı.

24 Şubat 2025 | 01:35
Yüksek aidatlar siteleri zorluyor

İki yıl öncenin kira fiyatlarına ulaşan aidatların ekonomi düzelse de düşmesi beklenmiyor.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri barınma olurken, bir diğer sorun da el yakan yüksek aidat fiyatları. Enflasyonist ortamda asgari ücret artışı, enerji fiyatlarındaki yükseliş site yönetimlerince aidatlara yansıtılıyor. Geçmişte yılda bir zam yapılırken, günümüzde apartman ve site yönetimleri enflasyon nedeniyle ara zamlar yapmak zorunda kalıyor. Günümüzde 2-3 yıl öncesinin kiralarına eş değerde aidat fiyatları oluşmuş durumda. İnsanların ödeme gücünün üzerinde yükselen aidatlar, kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerginliğe neden olurken insanlar konut seçerken aidat fiyatlarını da inceler hale geldi. Yine sitelerde düzenli aidat ödemelerde bozulmalar olduğu da ifade ediliyor.

Eva Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı aidat araştırması ile İstanbul’un ilçelerindeki ortalama aidat fiyatlarını mercek altına aldık. Markalı konut projeleri, standart özelliklere sahip siteler ve tekil apartman dairelerin aidat ortalamalarını içeren çalışmaya göre, İstanbul’da 2023-2024-2025 yılları ocak ayında aidatlardaki artış hız kesmedi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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GERİ
İLERİ
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