“Yurtdışının cirodaki payı yüzde 30-35’e çıkacak”

Pozitera yaklaşık 17 yıl önce perakende sektöründe yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümler sunan bir iş ortağı olma hedefiyle yola çıktı. Müşteri deneyimini odağına alarak, iş ortaklarının satış süreçlerini optimize eden ve verimliliklerini artıran Pozitera, 2024 yılında adım attığı yurtdışında hızlı bir büyüme hamlesine hazırlanıyor. “Yurtdışındaki varlığımızı artırarak hem markalarımızı globalde daha görünür kılacak hem de ciromuza güçlü bir katkı sağlayacağız” diyen Pozitera CMO’su Gizem Kılıçarslan, 2025 yılının sonunda, yurtdışının cirodaki payının yüzde 30-35 aralığında olmasını hedeflediklerini söylüyor. Bu hedefe ulaşmak için, güçlü iş ortaklıkları ve distribütörlük anlaşmaları kurarak globalde stratejik adımlar attıklarını söyleyen Gizem Kılıçarslan, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Şirketlere ne gibi hizmetler sunuyorsunuz, nasıl bir fark yaratıyorsunuz?

İleri teknolojiye dayalı veri analitiği ve yapay zekâ çözümlerimizle, iş ortaklarımızın satış performanslarını en üst seviyeye taşıyoruz. Bu yaklaşımımızla, güvenilir ve sürdürülebilir büyüme sağlayan, sektörde yenilikçi çözümler sunan lider bir şirket olarak öne çıkıyoruz. Pozitera olarak hizmetlerimiz arasında perakende analizi ve teknoloji destekli optimizasyon, eğitim ve raporlamayla perakende performansının artırılması, stratejik perakende planlama ve teknoloji entegrasyonu, perakende gelişim akademisi, perakende satış takibi ve performans raporlama, saha satış gücü yönetimi yer alıyor. Perakende sektörü, hızlı değişim ve dönüşümün yaşandığı bir alan. Tüketici talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni trendler ortaya çıkıyor. Yapay zekâ ve veri analitiğiyle kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmak, sürdürülebilirlik odaklı iş modelleri geliştirmek ve omnichannel stratejilerle kesintisiz alışveriş deneyimi sağlamak, bu trendlerin başında geliyor. Ayrıca, hızlı teslimat ve abonelik tabanlı iş modelleri, tüketici beklentilerini karşılamada önemli rol oynuyor. Pozitera olarak biz de bu trendleri yakından takip ediyor ve sektördeki yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyoruz.

2024 yılını ne kadarlık büyümeyle kapatacaksınız? 2025 yılı büyüme hedefiniz nedir?

2024 yılını güçlü bir büyümeyle kapatmayı planlıyoruz. Bu büyümede DFN’nin katkısı oldukça büyük. DFN aracılığıyla yurtdışından getirdiğimiz markaların distribütörlüğünü üstleniyor, bu markaların satış kanallarını yönetiyoruz. Ayrıca, DFN bünyesine gıda ve kozmetik kategorilerini ekleyerek, çikolatalı hurma ithalatı ve Kore menşeli cilt bakım ürünleri gibi yeni ürünlerle portföyümüzü genişletiyoruz. Bu çeşitlilik, 2024 yılındaki büyümemize önemli bir ivme kazandırıyor. Önümüzdeki yıl için ise daha büyük bir büyüme öngörüyoruz. Mevcut operasyonlarımızı ölçeklendirirken, yeni iş alanlarında da genişlemeyi sürdüreceğiz. E-ticaret platformumuz “Haydi İste” ile tüketici elektroniği kategorisinin yanı sıra farklı kategoriler ekleyerek ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Ayrıca, Senfoni ile firmalara sahada operasyon desteği sağlıyor ve Pozitera’nın tecrübelerinden faydalanarak grup olarak büyümemizi destekliyoruz. DFN ile birlikte gıda ve kozmetik gibi hızla gelişen sektörlerde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz.

Yurtdışının payı nedir cironuzda? Yurtdışında büyüme hedefleriniz nelerdir? Hangi ülkelere açılma planınız var?

Şu anda yurtdışının ciromuzda doğrudan bir payı bulunmuyor. “Bir yolculuk, tek bir adımla başlar” der Lao Tzu. Biz de bu adımları 2024 yılının son çeyreğinde attık, 2025’te hızla ilerlemeyi planlıyoruz. Bu süreçte, yurtdışı operasyonlarımızı genişletmeye odaklanıyoruz. Yurtdışındaki varlığımızı artırarak hem markalarımızı globalde daha görünür kılacak hem de ciromuza güçlü bir katkı sağlayacağız. 2025 yılının sonunda, yurtdışının ciromuzdaki payının yüzde 30-35 aralığında olmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, güçlü iş ortaklıkları ve distribütörlük anlaşmaları kurarak globalde stratejik adımlar atıyoruz.

Pozitera Akademi’den bahsedebilir misiniz?

Pozitera Akademi, sadece teknik becerilerin geliştirilmesine odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda çalışanların kariyer yolculuklarını ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, onların yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir yapı. Akademi ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonlarını artırarak, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyoruz. Bu yaklaşımla, çalışma arkadaşlarımıza sadece mesleki bilgi değil, aynı zamanda sürekli öğrenme ve gelişme fırsatı sunarak, onların iş yaşamındaki mutluluklarını ve başarılarını ön planda tutuyoruz. Pozitera Akademi, çalışanların dijital dönüşüme hızla adapte olmalarını sağlamak amacıyla teknolojik becerilerini artıracak. Yapay zekâ, veri analitiği, otomasyon sistemleri ve omnichannel stratejiler gibi yeni teknolojilere yönelik eğitimlerle, perakende sektöründeki dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve inovasyonlar konusunda güncel eğitimlerle firmalar, yeni tüketici trendlerine ve pazar dinamiklerine hızla uyum sağlayabilecek. Özellikle sürdürülebilirlik, e-ticaret entegrasyonu ve veriye dayalı karar destek sistemleri gibi konularda uzmanlaşarak rekabette öne çıkmalarına yardımcı olunacak. Sonuç olarak, Pozitera Akademi hem bireysel yetkinlikleri artıracak hem de perakende sektörünün genel verimliliğini ve yenilikçiliğini güçlendirecek, iş ortaklarına sürdürülebilir büyüme sağlayacak bir yapı sunacak.

Hangi şirketlerle çalışıyorsunuz?

Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve güvene dayalı bir iş birliği geliştirdiğimiz birçok değerli marka bulunuyor. Arçelik, Aygaz, Baymak, Bilkom, Boğaziçi Dağıtım, B/S/H, Feast, Gedik Piliç, Haier, İHE, Karcher, Mobiltel, Panasonic, Remington, The Whirl Roastery, Token Flex ve Varta gibi sektörlerinde öncü markalarla uzun soluklu iş ortaklıkları kurmuş durumdayız. Bu iş birlikleri, Pozitera’nın sektördeki güçlü konumunu ve sunduğu hizmetlerin kalitesini yansıtıyor. Bunun yanı sıra, portföyümüz her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Farklı sektörlerden yeni markalar da bünyemize katılıyor ve iş birliklerimizi çeşitlendiriyoruz. Özellikle perakende, teknoloji, gıda, tüketici elektroniği ve dayanıklı tüketim malları gibi pek çok sektörde, yenilikçi ve kapsamlı çözümler sunarak müşterilerimize değer katıyoruz. Bu genişleyen iş ortaklığı ağımız, hem şirketimizin büyümesine katkı sağlıyor hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kapsamını ve kalitesini artırıyor.