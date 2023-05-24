Yüzen şehir MSC Splendida, İstanbul çıkışlı turlarına başladı

Dünyanın en büyük üçüncü gemi seyahati markası olan MSC Cruises, Doğu Akdeniz’deki 2023 yaz sezonunu kutlama ile açtı. Bu kapsamda Türkiye turizm sektöründen yaklaşık 250 misafirin katılımıyla Galataport İstanbul Limanı’nda, MSC Splendida gemisinde büyük bir etkinlik düzenledi.

2023 Yaz sezonu boyunca ve Sonbaharda İstanbul hareketli seferlerini gerçekleştirecek olan MSC Splendida, 13 Ekim’e kadar 8-9-10 gecelik programlarıyla Ege-Adriyatik turu kapsamında 19 kez İstanbul’u ziyaret edecek. MSC Splendida, İstanbul’dan hareketle tarihlere göre değişiklik göstermekle beraber Yunanistan’ın Korfu, Mikonos, Katakolon, Pire/Atina ve Santorini limanlarına; İtalya’nın ise Bari ve Trieste/Venedik limanlarına uğrayacak ve Kuşadası limanının ardından İstanbul’a geri dönecek.

MSC Cruises Gelişmekte Olan Pazarlar Yönetici Direktörü Angelo Capurro, "Geçen yıl Türkiye’de MSC Lirica adlı gemimizi ilk kez konuşlandırdığımızda, 2023 yaz sezonu için Türk tatilcilerin yanı sıra uluslararası misafirlerden gelen talepteki büyümeyi karşılamak üzere kapasitemizi artıracağımızı söylemiştik. MSC Splendida da dahil olmak üzere bu yıl Türkiye’den hareketli üç gemi ile sezonu planlamamız bu hedefi yerine getiriyor. Başarılı bir sezon geçireceğimizden ve deniz yolculuğuna yeni başlayanların yanı sıra tekrar tekrar tatil yapan birçok kişiyi gemide ağırlayacağımızdan çok eminiz” diye konuştu.

ZİYARET REKORU KIRACAK

MSC Cruises, 2023 yılı yaz programı kapsamında da İstanbul ve Kuşadası limanlarını önemli birer iniş ve biniş limanı olarak rotalarına ekledi. Doğu Akdeniz, MSC Cruises'ın 2023 yaz sezonunda önemli bir rol oynayacak ve ana odak noktalarından biri olarak Türkiye, MSC Cruises’ın bölgede konuşlandırılmış üç gemisiyle ziyaret rekoru kıracak.

Dokuz gecelik yolculuğun kendi limanından gemiye binebilen yerli turistler ve denizaşırı ülkelerden yolculuğa katılanlar için çok cazip olduğuna dikkat çeken Capurro, şunları söyledi:

“Büyüleyici ve kozmopolit bir ambiyansı, kaliteli restoranları, birinci sınıf eğlenceyi, dinlendirici barları ve dinlenme salonlarını, butik alışverişi, rahatlatıcı bir SPA'yı ve yeni yürümeye başlayan çocuklardan gençlere yönelik her yaş grubuna özel kulüpleri ile bu yolculuğu dört gözle bekleyebilirler. Özetle, gemilerimizde herkesin keyif alacağı bir şey var."



