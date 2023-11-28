“Zenginlik paylaştıkça kıymetli”

Değerli okurlar,

Bu sayımızda Ekonomist Dergisi’nin geleneksel araştırmalarından biriyle, ‘En Zengin 100’ araştırmasıyla karşınızdayız. 20’ncisini hazırladığımız bu araştırmanın sonuçlarını kapak haberimizde bulacaksınız. Yaşanan yüksek enflasyon döneminde, gayrimenkul değerlemelerinde ve hisse senedi değerlerinde döviz bazında yüksek artışlar belirleyici oldu. Yine Hazine garantili işler, yurtdışı piyasalarda ağırlığı olan işler, listenin üst sıralarını etkiledi.



Burada şunu da ifade etmek gerekiyor: Zenginler sadece ticari faaliyetleriyle değil, sanata, kültüre, eğitime, sosyal alanlara yaptıkları katkılarla da öne çıkıyorlar. Özellikle bu yıl yaşadığımız deprem felaketinde zenginler açık veya kapalı yaptıkları yardım faaliyetleriyle bölgeye önemli destekler verdiler.

Ancak bölgeye yaptığımız ziyaretlerde gördük ki bu faaliyetlerin artarak devam etmesi gerekiyor. Sadece barınma değil, eğitim, sağlık başta temel ihtiyaçların karşılanması için zenginlere büyük görev düşüyor. “Zenginlik tohumdur, yalnızca saçıldığında yararlı olur” diye bir söz vardır. Zenginliğin paylaşarak çoğalması da en kıymetli konu olsa gerek.

Bu sayımızda ayrıca, ‘Spora Gönül Veren Markalar’ özel dergimize de yer veriyoruz. Dergimizde spora gönül veren şirketlerin öykülerini aktardık. Bu şirketlerimiz, zenginlerimiz aslında spora değil, toplumun gelişimine büyük katkılar sunuyorlar. Bu dergimizi de okumanızı ayrıca tavsiye ediyorum.



Son bir not olarak size günlük aktüel haber bültenimiz Ekonomist/Sabah Kahvesi’nden söz etmek istiyorum. Sabah Kahvesi bültenimiz 1 Aralık itibarıyla bir yaşına giriyor. Bültenimiz, iş ve ekonomi dünyasının üst düzey temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor. Bir kahve içimi uzunluğundaki okuma zamanında dünya ve Türkiye’ye dair genel bir perspektif sunan ‘Sabah Kahvesi’ni takip etmenizi özellikle tavsiye ediyorum.

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