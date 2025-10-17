ARA
DOLAR
41,95
0,25%
DOLAR
EURO
48,98
0,16%
EURO
GRAM ALTIN
5684,94
-2,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
10306,74
-0,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları

Zorlu Holding’ten start up’lara destek

Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, yapay zeka odaklı dönüşüm süreçlerinin bir parçası haline getirecekleri start up’ları destekleyeceklerini söylüyor.


Zorlu Holding’ten start up’lara destek

Burak Aydın, “Kendi iş yapış biçimimizi start up mantığıyla yeniden kurgulamaya odaklanıyoruz" diyor.

Bu yıl dijitalleşme yaklaşımlarını veri odaklı yönetim, operasyonel mükemmeliyet ile stratejik ve finansal değer yaratımı ekseninde yeniden şekillendiren Zorlu Grubu, yakın zamanda göreve gelen Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın ile yeni bir vizyon çiziyor.

Yapay zekayı yalnızca yeni nesil bir teknoloji değil, aynı zamanda çalışma kültürünü dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak gören grup, bu anlayışla yapay zekayı grup şirketlerinde ve iş birimlerinde teknik altyapıya entegre ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Zorlu Holding’ten start up’lara destek-1
0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL