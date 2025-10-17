Zorlu Holding’ten start up’lara destek

Burak Aydın, “Kendi iş yapış biçimimizi start up mantığıyla yeniden kurgulamaya odaklanıyoruz" diyor.

Bu yıl dijitalleşme yaklaşımlarını veri odaklı yönetim, operasyonel mükemmeliyet ile stratejik ve finansal değer yaratımı ekseninde yeniden şekillendiren Zorlu Grubu, yakın zamanda göreve gelen Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın ile yeni bir vizyon çiziyor.

Yapay zekayı yalnızca yeni nesil bir teknoloji değil, aynı zamanda çalışma kültürünü dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak gören grup, bu anlayışla yapay zekayı grup şirketlerinde ve iş birimlerinde teknik altyapıya entegre ediyor.

