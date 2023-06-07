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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Züccaciye’de Çin’e karşı yeni hesaplar

12 milyar dolarlık bir hacme sahip olan züccaciye sektörü, bu yıl 7 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

07 Haziran 2023
Züccaciye’de Çin’e karşı yeni hesaplar

12 milyar dolarlık bir hacme sahip olan züccaciye sektörü, bu yıl 7 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Pandemide 

Çin’deki kapanmalar nedeniyle pek çok ülkenin siparişlerini Türkiye’ye kaydırmasının avantajını yaşayan sektör, Çin’in oyuna geri dönmesinin ardından yeni stratejilere hazırlanıyor.

Pandeminin avantaj getirdiği sektörlerden biri olan Türk züccaciye sektörü, dünya sıralamasında 10’unculuktan sekizinciliğe yükselmiş durumda. 

Yüzde 15 dış ticaret fazlası vermesinin yanı sıra en çok markalaşan iki sektörden de bir tanesi olmasıyla dikkat çeken züccaciye sektörü, geçen yıl 6,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ithalat rakamı ise 1,5 milyar dolar oldu. 2023 yılında ise 7 milyar dolar ihracat hedefleniyor. 

12 milyar dolarlık bir hacme sahip olan sektörün ihracatta başarılı bir ivme yakaladığının altını çizen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz; cam, metal, endüstriyel mutfak ve elektrikli küçük ev aletleri gibi alanları kapsayan züccaciye sektöründe kilogram başı ihracatın 3,38 dolarlardan 3,75 dolarlara çıktığını vurguluyor. 

Son dönemde rakiplerinin yeniden Çin olmaya başladığına değinen Öksüz, “Pandemi döneminde Çin’deki kapanmalar nedeniyle siparişler Türkiye’ye kaymıştı. Ancak Çin oyuna geri döndü. İhracatçılar olarak buna göre aksiyon alıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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