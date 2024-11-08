2. el otomobilde en çok tercih edilen markalar açıklandı: İşte ilk 10

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 441 bin 572 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14, eylül ayına göre yüzde 24 artış gözlemlendi.

Ekim ayında yayımlanan ilanların yüzde 42'si olan 186 bin 583 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda eylül ayına göre yüzde 7, Ekim 2023'e göre yüzde 39'luk artış dikkati çekti.

Volkswagen liderliğini sürdürüyor

İkinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka (binek ve hafif ticari) 23 bin 259 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç yılın diğer aylarında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.

Bu markayı 22 bin 275 ile Renault, 22 bin 215 satışla Fiat takip etti.

Satış sayısında Ford 16 bin 409 ile dördüncü, BMW 11 bin 187 ile beşinci oldu. Opel 10 bin 475, Peugeot 9 bin 635, Mercedes-Benz 9 bin 490, Hyundai 8 bin 181 ve Audi 6 bin 611 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 186 bin 583 aracın yüzde 75'i, bu 10 markadan oluştu.

Binekte Egea tercih edildi

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 154 bin 697 satış gerçekleşti.

Fiat Egea, ekimde 8 bin 651 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.

Satışlarda Egea'yı 6 bin 948 ile Passat, 6 bin 929 ile Clio, 6 bin 828 ile Megane, 4 bin 392 ile Corolla, 4 bin 315 ile Focus, 3 bin 914 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 810, BMW 5 Serisi 3 bin 709 ve Polo 3 bin 203 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.

Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.

Hafif ticaride Doblo öne çıkıyor

Çevrim içi pazarda geçen ay 31 bin 886 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Doblo ekim ayında 4 bin 411 ile yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.

Ford Tourneo Courier 4 bin 73 satışla ikinci, Fiat Fiorino 4 bin 33 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 2 bin 31 ile VW Caddy, 1826 ile VW Transporter, 1824 ile Ford Transit, 1401 ile Renault Kangoo, 1299 ile Citroen Berlingo, 1135 ile Peugeot Partner ve 1077 ile de Ford Transit izledi.

En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 72'sini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunların arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayımlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayımlandığı da Indicata tarafından izleniyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.