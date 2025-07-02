'Araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları sürüyor'

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil araç muayene vizyonuyla yola çıkan Turka'nın açacağı istasyonlara yönelik bayilik başvuruları devam ediyor. 2027-2047 döneminde hizmet verecek araç muayene istasyonları için başvuru sürecinde yoğunluk yaşanırken, her ilden ortalama iki başvuru yapıldı.

Açıklamaya göre Turka markası, Met-Gün Grup ile ABD’de araç muayene ve emisyon testleri alanında faaliyet gösteren Opus Group, Itversia Gestion SL ve VTV Norte SA'dan oluşan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından oluşturuldu. 15 Ağustos 2027 itibarıyla sistemi devralacak şirket, 20 yıl boyunca 249 istasyonla hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 2024 verilerine göre Türkiye'de trafikte 31 milyondan fazla aracın bulunduğunu, yılda ortalama 15 milyon araç muayenesi yapıldığını belirtti.

Dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de güvenilir iş ortakları ile çalışmayı hedeflediklerini kaydeden Salman, "yeni nesil araç muayene" vizyonuyla devralacakları araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını aktardı.

Salman, "Başvuru şartlarımızı kurumsal internet sitemizden detaylı şekilde yayınladık ve ilk günden itibaren de bayilik sistemimize 81 ilden, il başına ortalama 2 başvuruya ulaştık." ifadelerini kullandı.

En önemli kriterlerinin birlikte çalışacakları bayilerin yüksek kalite standartlarında hizmet vermesini sağlayacak bir yapıyı oluşturabilmek olduğunu belirten Salman, çağrı merkezini de en kısa sürede hizmete alacakları bilgisini paylaştı.

- 4 bin 500 kişilik istihdam hedefleniyor

Başvuran girişimcilerden ilk dönem operasyonları için yeterli finansal kapasite beklediklerini kaydeden Salman, referans mektubuyla yapılan başvurulara değerlendirmede öncelik verildiğini ifade etti.

Salman, başvuru kapsamında firma tanıtım dokümanı, niyet mektubu, taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafının eksiksiz sunulmasının gerektiğini vurgulayarak, şartları sağlayan girişimcilerin birden fazla ilde başvuru yapabileceğini kaydetti.

Beş yılda bir yapılacak değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısının yeniden belirleneceğini ve bu doğrultuda sayının artırılabileceğini ifade eden Salman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizimle işbirliği içinde olacak girişimciler için hayata geçirdiğimiz bayilik sistemine çok önem veriyoruz. 249 istasyonda 4 bin 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Bu sayıda çalışanın istihdam edilerek istasyonların belirlediğimiz standartlarda faaliyet göstermesi için bu hizmeti verebileceğine inandığımız iş ortaklarımızı dikkatle seçiyoruz. Çünkü hedefimiz araç muayenelerine hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam ederek memnuniyetleri mümkün olduğu derecede yönetebileceğimiz ve hızla düzeltebileceğimiz bir şekilde organize olmak."

Salman, her yıl 1 milyondan fazla yeni aracın trafiğe çıktığı Türkiye'de araç muayene sisteminin önem kazandığını, otomotiv sektöründeki gelişmelere paralel olarak sürüş güvenliği ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacaklarını kaydetti.