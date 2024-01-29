Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonu BYD SEAL U DM-i'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

1 AVRUPA'DA İLK TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun BYD olarak Türkiye'de müşterilere yenilikçi modeller sunmaya çalıştıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Bu çalışmalar kapsamında sunacağımız yeni modelimiz, BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i olacak ve bunu 2024'ün ikinci çeyreğinde Türk tüketicisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Giderek globalleşen BYD markası, Avrupa'da ve Türkiye'de hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeniliklerimizi kademeli olarak ülkemizde de sunmaya devam edeceğiz. 2024 stratejimiz çerçevesinde BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD SEAL U DM-i, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak"

2 LANSMAN TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLDİ Ergun, BYD’nin Türkiye'nin köklü markalarından biri olmayı hedeflediğini, elektrikli araçların ithaline ilişkin yürürlüğe giren tebliğin ardından farklı bir süreç yönetmeye başladıklarını, bu noktada ürün stratejilerinde değişiklikler yapmak durumunda kaldıklarını ve bazı modellerin lansman tarihlerini öne çektiklerini anlattı.