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Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor

Elektrikli araç üreticisi BYD, şarj edilebilir hibrit aracı BYD SEAL U DM-i modelini 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunacak.

29 Ocak 2024 | 23:56
Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonu BYD SEAL U DM-i'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

1 AVRUPA'DA İLK TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK

AVRUPA'DA İLK TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun BYD olarak Türkiye'de müşterilere yenilikçi modeller sunmaya çalıştıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Bu çalışmalar kapsamında sunacağımız yeni modelimiz, BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i olacak ve bunu 2024'ün ikinci çeyreğinde Türk tüketicisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Giderek globalleşen BYD markası, Avrupa'da ve Türkiye'de hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeniliklerimizi kademeli olarak ülkemizde de sunmaya devam edeceğiz. 2024 stratejimiz çerçevesinde BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD SEAL U DM-i, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak"

2 LANSMAN TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLDİ

LANSMAN TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLDİ Ergun, BYD’nin Türkiye'nin köklü markalarından biri olmayı hedeflediğini, elektrikli araçların ithaline ilişkin yürürlüğe giren tebliğin ardından farklı bir süreç yönetmeye başladıklarını, bu noktada ürün stratejilerinde değişiklikler yapmak durumunda kaldıklarını ve bazı modellerin lansman tarihlerini öne çektiklerini anlattı.

3 TÜRKİYE PAZARI YORUMU

TÜRKİYE PAZARI YORUMU İsmail Ergun, BYD'nin Türkiye pazarını her zaman stratejik olarak önemli bir konumda değerlendirdiğini belirterek, mevcut şartlarda hızlı çözümü bulmak adına BYD'nin Avrupa ile yakın işbirliği yaptığını kaydetti. BYD SEAL U DM-i'nin, D-SUV modeli olarak markanın özelliklerini yansıttığını kaydeden Ergun, şu bilgileri verdi: "Daha önce Türkiye'de BYD ATTO 3 modeline gösterilen ilginin BYD SEAL U DM-i modeline de fazlasıyla gösterileceğine inanıyorum. Özellikle Türkiye'de henüz elektrikli araç kullanmayıp, elektrikli sürüş keyfini yaşamak isteyenlerin büyük beğenisini toplayacağına inanıyorum. Ailelerin yanı sıra sportif tarza sahip araçları sevenler de, BYD SEAL U modelini tercih edeceklerdir. 1.5 litrelik benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiren BYD SEAL U DM-i, 1000 kilometreyi aşan sürüş menziline sahip. BYD SEAL U DM-i modelini, D-SUV segmentinde rekabetçi bir fiyatla satışa sunacağız"
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