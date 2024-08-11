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DS Automobiles Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles ağustos ayına ilişkin ödeme seçeneklerini duyurdu.

11 Ağustos 2024 | 09:52
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2024 | 10:08
DS Automobiles Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 modelinde 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği seçeneği sunuluyor.
  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 360 modeli, 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor.
  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 300; 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor.
  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 modeli ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi ve takas desteği seçenekleriyle sunuluyor.
  • DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 4x4 300 modeli, 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor.
  • DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 225 ise 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • DS 4 PERFORMANCE LINE BlueHDi 130 modeli 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor.
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Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
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