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Ford F-150 XLT Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Ford, bir süre önce ABD'deki bazı modellerinin Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. O araçlardan biri de F-150 Supercab XLT.

14 Ekim 2024 | 01:02
Son Güncellenme: 14 Ekim 2024 | 01:08
Ford F-150 XLT Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Ford'un F-150 Supercab XLT modeli kısa bir süre önce Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın açıklamasına göre modelin özellikleri ve fiyatı şöyle:

1 10 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

10 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN 4x4 sistemi ve 10 ileri otomatik şanzımana sahip pikap, 2.7L EcoBoost V6 motoruyla 330 PS güç ve 542 Nm tork sunan bir performansa sahip. Ford F-150 Supercab XLT, 0-100 km/h hıza 6.2 saniyede çıkabiliyor.

2 ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLERİ Ford F-150 Supercab XLT, Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Hız Kontrolü, Otomatik Yanan Farlar/Uzun Farlar, Arka Park Sensörleri, Geri Görüş Kamerası ve Yokuş Kalkış Desteği gibi sürücü destek özelliklerine sahip. Elektrikli, katlanabilen ve sinyalli yan aynalar sürüş güvenliğini hedefliyor. Pikabın anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği var.

3 KAPASİTE

KAPASİTE Pikabın 1,764 litre kapasiteye sahip olan kargo alanı 2 metreyi biraz aşan bir uzunluğa ulaşıyor. 18 inç krom jantlar, LED farlar, krom tamponlar diğer özellikler arasında.

4 İÇ DONANIM

İÇ DONANIM 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu ve 8 yönlü otomatik ayarlı yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima iç detaylar arasında. Deri direksiyon bulunan pikapta, Ford'un 12 inç ekranla desteklenen en yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi ve 8 inçlik yol bilgisayarı var. Akıllı telefonlarla entegre olan sistem; Apple Car Play ve Android Auto ile ana uygulamalara kablosuz erişim imkânı sağlıyor.

5 SATIŞ FİYATI

SATIŞ FİYATI F150 Supercab XLT, Premium Ford araçların sergilendiği Ford Store bayilerinde 5.400.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla satışa sunuluyor

6 2 YENİ MODEL GELİYOR

2 YENİ MODEL GELİYOR Son açıklamaya göre yeni nesil SUV Bronco Sport ile Ford Edge de yakın zamanda Türkiye’de olacak.
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Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
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KARDEMİR kazandığı ihaleyi duyurdu
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