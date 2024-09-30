Kar beklentilerini tekrar azalttı, hisseleri çakıldı

Alman otomobil üreticisi, cuma günü borsa kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, satışların beklenenden daha zayıf bir performans göstermesini gerekçe göstererek, 2024 finansal beklentilerini üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez düşürdü.

Buna göre, Volkswagen, bu yıl için daha önce yüzde 6,5-7 olan kar marjının yüzde 5,6'ya düşmesini (yaklaşık 18 milyar avro) bekliyor.

Alman üretici, daha önce 2023'teki 9,24 milyon araçlık seviyesinden yüzde 3'e varan bir artış öngördüğü 2024 yılı küresel teslimat görünümünü de yaklaşık 9 milyon araca indirdi.

Bu nedenle, geçen yıl 322 milyar avro değerinde araç satışı yapan Volkswagen, satışlarda daha önce hedeflenen yüzde 5'e varan artışın artık geçerli olmadığını açıkladı. Şirket, 2024’te satış gelirlerinin yüzde 0,7 düşüşle 320 milyar avro civarında olmasını bekliyor.

Bu arada, diğer Alman otomotiv üreticileri, Mercedes-Benz ve BMW de eylül ayında kar tahminlerini düşürmüştü.

Volkswagen ise Brüksel'deki Audi fabrikasına ilişkin beklenen maliyetler nedeniyle temmuz ayında da kazanç tahminini azaltmıştı.

Avrupa'da durgun ekonomi Volkswagen'in araç satışlarını olumsuz etkilerken, bundan dolayı şirketin finansal hizmetler bölümü daha az kazanıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bu ayın başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı. 2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in söz konusu açıklaması, Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi yaratmıştı.

Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

Analistler, Almanya'daki en az iki fabrikanın kapatılmasının ve 15 bin kişinin işten çıkarılmasının maliyetinin 3 ila 4 milyar avro olacağını tahmin ediyor.

Hisseler değer kaybetti, piyasa değeri 52 milyar avroya geriledi

Volkswagen hisseleri, şirketin 2024 beklentilerini düşürmesinin ardından Alman borsasında sabah saatlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 94,10 avroya geriledi. Böylece şirket hisselerinin kayıpları yıl başından bu yana yüzde 15'e ulaştı.

Şirketin hisseleri, Nisan 2021'de 245 avronun üzerinde işlem görüyordu. 2021'de 129 milyar avro olan şirketin piyasa değeri de 52 milyar avroya geriledi.