Açıklamaya göre yeni Enyaq ailesi, daha önce olduğu gibi SUV ve Coupé olmak üzere iki farklı gövde tipinden oluşuyor. İki farklı batarya boyutu ile sunulan yeni Enyaq ve Enyaq Coupé, 150 kW’den (204 PS) 210 kW’ye (285 PS) kadar güç üreten motor seçenekleriyle sunuluyor.

Açıklmaya göre 63 kWh batarya kapasiteli Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60, arka aksta bulunan 150 kW (204 PS) elektrik motoruyla 310 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede gerçekleştiren bu versiyonlar maksimum 160 km/s hız ile sınırlandırıldı.

Açıklamaya göre şehir içi 538 kilometreden fazla menzil vadeden Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60 modelleri 165 kW DC Şarj kapasitesi ile yüzde 10’dan yüzde 80 batarya doluluğuna 24 dakikada ulaşabiliyor.

82 kWh ile daha büyük bir bataryayı gövdesinde bulunduran Enyaq Coupé 85x, arka bölümde konumlanan elektrikli motora ek olarak ön aksta da elektrik üniteyle kombine ederek dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor. 210 kW (285 PS) güç ve 545 Nm tork üreten elektrikli bir motorla geliyor. Enyaq Coupé 85x modeli 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. Şehir içi 663 kilometreden fazla menzili vadediyor.