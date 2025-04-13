'Otomobil endüstrisi için tarihi bir yıl olabilir'

CNBC'nin haberine göre analistler, ülkede araç satışında düşüş, 0 ve ikinci el araç fiyatlarında artış ve sektör için 100 milyar dolardan fazla maliyet artışı bekliyor. Goldman Sachs, ABD’de yeni araç fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 aylık zaman diliminde yaklaşık 2.000 ila 4.000 dolar arasında artacağını varsayıyor.

Boston Consulting Group’tan Felix Stellmaszek’e göre, otomotiv sektöründe şu anda yaşanan durum geçici değil, politika kaynaklı kalıcı ve yapısal bir değişim. Stellmaszek bu yılın, sektördeki maliyet baskılarından öte, otomobillerin nasıl ve nerede üretildiğini kökten değiştireceği için tarihsel açıdan en önemli yıllardan biri olabileceğini söylüyor.

BCG’nin tahminine göre, uygulanacak tarifeler sektöre yıllık bazda 110 ila 160 milyar dolar ek maliyet getirebilir. Bu durum, ABD'deki yeni araç pazar gelirlerinin %20’sini etkileyebilir ve hem yerli hem de yabancı üreticiler için üretim maliyetlerini artırabilir.