Rolls-Royce 'Goldfinger' filminin 60. yılına özel modelini tanıttı

Markadan yapılan açıklamaya göre model 007 film serisinde on iki Rolls-Royce görünümünden biri. Filmin 60. yılı kutlanırken, ünlü kötü karakter Auric Goldfinger’ın sahip olduğu 1937 model Phantom III Sedanca de Ville'den ilham alındı. Özelliklerin geliştirilmesi, toplamda üç yıllık bir çalışma gerektirmiş. İşte paylaşılan bilgileri ve modelin fotoğrafları

1 2024 PHANTOM EXTENDED GOLDFINGER DIŞ TASARIM Modern Goldfinger anıtının dış tasarımı, filmde kullanılan 1937 Phantom III Sedanca de Ville'nin ikonik sarı rengini taşıyor. Film için geliştirilen ‘uzun yan’ iki tonlu tasarım, siyah kaplama ile aracın geniş gövdesini tek bir kesintisiz grafikle sarıyor. 21 inç disk tekerlekler, filmde görülen 1937 modelin tasarımına atıfta bulunarak, siyah ve gümüş ‘yüzen’ jant kapaklarıyla tamamlandı. Filmde, kötü karakter Auric Goldfinger altın kaçırmak için Phantom’un gövde panellerini kullanıyordu. Rolls-Royce uzmanları, Spirit of Ecstasy figürünü katı gümüşten işleyerek 18 ayar altınla kapladı. Figürün belirli kısımlarında altın detaylar açığa çıkarıldı.

2 İÇ TASARIM GİZLİ ALTIN Araç içi tasarımında yer alan gizli altın detaylar, Auric Goldfinger’ın karakterine ve filmin öne çıkan sahnelerine atıfta bulunuyor. Ön konsolda yer alan 18 ayar altından yapılmış kasa, otomobilin merkezinde saklanmış bir hazineyi andırıyor. Eldiven kutusunun iç kısmında ise, Goldfinger’ın ünlü repliği olan “Bu altın, Bay Bond. Tüm hayatım boyunca onun parlaklığını ve ağırlığını sevdim” cümlesi kabartmalı olarak yer alıyor.

3 FURKA GEÇİDİ GALERİSİ El ile çizilen üç boyutlu tasarım, Furka Geçidi'nin izohips haritasını gösteren hassas ama sanatsal bir harita olarak tasarlanmış.Filmde 007 bu yolda Auric Goldfinger'ı gizlice takip etmektedir. Parçanın inşasında kullanılan paslanmaz çeliğin rengi, fiziksel buhar tortusudiye adlandırılan yöntemle karartıldı. Furka Geçidi, paslanmaz çelik katmandan kesilerek altında altın kaplama yüzey açığa çıkarıldı.

4 FURKA GEÇİDİ YILDIZLI BAŞLIK Motor aracı, unutulmaz Furka Geçidi sahnesine başka ince saygıda bulunuyor. Markanın özel kolektifi, Phantom Goldfinger'ın Yıldızlı Başlığını, 11 Temmuz 1964'te Furka Geçidi’nin üzerindeki takımyıldızlarının konumunu tam olarak yansıtacak şekilde tasarladı. Bu tarih, sahnenin İsviçre'de çekildiği son gündü. Altın tonunda parlayan 719 yıldız, ayrıca sekiz ‘yıldız kayması’ ile çevrelendi ve hepsi el ile yerleştirildi.

5 PİKNİK MASASI İÇİN İNLAY: ALTIN REZERV HARİTASI Kraliyet cevizli piknik masaları, yalnızca 0.1 mm derinliğinde olan 22 ayar altın kaplama ile süslendi. Fort Knox’un, Amerika Birleşik Devletleri’nin altın rezervlerinin saklandığı yeri kurgusal biçimde tasvir eden bir harita içeriyor.

6 GOLF SOPASI Auric Goldfinger, James Bond ile ilk karşılaşmasında golf oynarken görülüyor. Phantom Goldfinger'daki hatıralardan biri olarak bagaj kapağına yerleştirilen altın kaplama golf sopası, bu ana atıf yapıyor. Golf sopası, çantasıyla birlikte, özel bir mekanizma ile bagajın arkasına doğru açılıyor. Bir düğmeye basıldığında, açılan bagajda parlak bir golf sopası beliriyor.

7 ALTIN KAPLAMALI ŞEMSİYELER Rolls-Royce'un içini tamamlayan özel bir mavi ve altın şemsiye seti, hem Goldfinger’ın Goldfinger setindeki önemli sahnesine atıfta bulunuyor hem de rüzgarın zarar verebileceği altın detaylarını koruma işlevi görüyor.