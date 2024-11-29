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'Trump'ın planları otomobil üreticilerini etkileyebilir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin Avrupa, Meksika ve Kanada'dan ithalatına tarife uygulaması halinde Avrupalı ve ABD'li otomobil üreticilerinin faiz, amortisman ve vergi öncesi (FAVÖK) karlarının yüzde 17'sini kaybedebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

29 Kasım 2024 | 21:40
'Trump'ın planları otomobil üreticilerini etkileyebilir'

S&P'den yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirmeyi planladığı tarifelere hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'tan ithal ettiği hafif araçlara yüzde 20, Meksika ve Kanada'dan ithal ettiği araçlara ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasının, en kötü senaryoda, etkilenen Avrupalı ve ABD'li otomobil üreticilerinin toplam yıllık FAVÖK'lerinin yüzde 17'sine mal olabileceğini tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Orijinal ekipman üreticilerinin de tarife artışından etkilenmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, ancak hafifletici önlemlerin etkiyi önemli ölçüde azaltacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hafifletici önlemlerin potansiyel olarak daha yüksek tarifeleri yönetilebilir hale getirmesinin beklendiği ancak gümrük tarifelerinin, Avrupa'da 2025'ten itibaren daha sıkı karbon düzenlemesinin ve Çin ile Avrupa'da daha güçlü rekabetten kaynaklanan kar baskısının bileşik etkilerinin not düşürme riskini artırabileceğine dikkati çekildi.

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